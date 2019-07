Velmocenský souboj o Kim Čong-una

5. 7. 2019 / Petr Komers

Uvážíme-li, do jaké míry byla KLDR po celá předchozí desetiletí uzavřeným státem, nemůžeme než žasnout nad tím, jak se po nástupu Kim Čong-una, a hlavně po konsolidaci jeho moci, tato země snaží usilovně navazovat styky s jinými zeměmi. Obrátek tento trend nabyl zejména po roce 2016, kdy se úřadu ministra zahraničních věcí ujal Ri Jong-ho, jinak zkušený diplomat, bývalý velvyslanec Severní Koreje ve Velké Británii. Nebylo možné si nepovšimnout jeho nezvykle četných zahraničních cest i setkání s partnery (Rusko, Írán, Ázerbájdžán, Sýrie, Kuba…). Objevil se ale také například na summitu ASEANu v Manile v létě 2017, kde se stranou setkal nejen s filipínským presidentem Dutertem, ale například i se svým jihokorejským, čínským či ruským protějškem. Byl to také on, kdo připravoval vrcholné schůzky Kim Čong-una s Donaldem Trumpem v Singapuru nebo v Hanoji.

Kim Čong-un samotný začal cestovat až v roce 2018. Počet jeho setkání s vůdci velmocí za poslední rok a půl je přitom už doslova spektakulární. Dokonce – jaký kontrast s jeho otcem, Kim Čong-ilem! – už několikrát vážil cestu do zahraničí: čtyřikrát do Číny, jednou pak do Singapuru, do Vietnamu a přes hranici do Ruska. (Nepočítáme-li párkrokové překročení hranice v Pchanmundžomu.) Co víc: do Singapuru a na dvě návštěvy ČLR přicestoval letadlem, dopravním prostředkem, jemuž se jeho otec zcela vyhýbal.

Zrekapitulujme si Kim Čong-unova vrcholná setkání:

Se svým jihokorejským protějškem, presidentem Mun Če-inem, se setkal třikrát, a to v dubnu 2018 na jihokorejské straně hranice v Pchanmundžomu, v květnu 2018 na severní straně tamtéž, v září 2018 pak v Pchjongjangu.

Také s Donaldem Trumpem se sešel třikrát: nejdříve v červnu 2018 v Singapuru, podruhé v únoru 2019 v Hanoji, a nyní – 30. června 2019 – na mezikorejské hranici v Pchanmundžomu (symbolicky na obou jejích stranách).

Zatím jednou se s Kim Čong-unem setkal ruský vůdce Vladimir Putin a také vietnamské politické vedení v Hanoji, kde byl přijat s poměrně velkou pompou. (Ostatně Vietnam po hanojském setkání Kim Čong-una s Donaldem Trumpem dostal od USA prakticky volnou ruku k ekonomické spolupráci s KLDR, navzdory západnímu embargu.)

Všechna tato setkání však blednou ve srovnání s tím, jak často se o styk na nejvyšší úrovni se severokorejským šéfem snaží Čína. Kim Čong-un se prvně vydal do Číny v březnu 2018, hned vzápětí v květnu 2018 a v červnu téhož roku. Znovu nemohl odmítnout pozvání do Pekingu v lednu 2019, a v červnu 2019 poprvé přijel naopak za ním do Pchjongjangu čínský vůdce Si Ťin-pching.

Okaté načasování těchto čínsko-severokorejských schůzek přitom pozorovatele nemůže nechat na pochybách. První tři pozvání do Pekingu a Ta-lienu dostal Kim Čong-un právě před první schůzkou s Mun Če-inem, a pak hned před a po prvním summitu s Donaldem Trumpem. Další přišlo těsně před druhou americko-severokorejskou vrcholnou schůzkou v Hanoji – a asi není náhodou ani to, že Kim Čong-un se do Vietnamu vydal vlakem přes Čínu, ačkoli původně se uvažovalo o letadle. (I když se neobjevila zpráva, že by byl během cesty tam či zpět jeho vlak na čínském území pozdržen.) Si Ťin-pchingova nedávná návštěva v Pchjongjangu proběhla po Kimově setkání s Putinem, a těsně před cestou Donalda Trumpa do Jižní Koreje. Kdo ví, možná čínský vůdce už dostal echo i o Trumpově nápadu překročit hranici?

Je zjevné, že severokorejský režim touží po mezinárodním uznání, a usiluje o navázání dialogických vztahů se všemi velmocemi. Dá se přitom předpokládat, že Pchjongjang je stále více znervózněn snahou Pekingu kontrolovat jeho mezinárodní vztahy a zřejmě i instruovat severokorejského vůdce. Už jen proto, aby si KLDR udržela určitou nezávislost na Pekingu, potřebuje jeho tlak vyvážit vztahy s jinými velmocemi a partnery. Obzvláště srdečné bylo znovuoživení vztahů s Vietnamem, jež po celá desetiletí spíše dřímaly – oproti USA, Číně nebo Rusku nemusí být Hanoj podezírána z velmocenských zájmů a může být vnímána jako víceméně rovnocenný partner.

Na druhou stranu je očividné, že velký zájem přichází i z opačné strany. To, že Vladimir Putin přijel až na Dálný východ, aby se s Kim Čong-unem setkal, lze vnímat spíše jako ruskou snahu navázat silné vztahy. (Ostatně Rusko při schůzce přišlo s návrhem postavit do Severní Koreje silniční most a obě země tak fysicky více propojit.) To, že se Si Ťin-pching vzápětí vydal až do Pchjongjangu a Donald Trump několik dní poté rovněž vstoupil na severokorejskou půdu, je rovněž více než výmluvné. Zdá se, že soupeření tří velmocí si našlo konkrétní kolbiště, kde mohou měřit síly – nesvědčí snad jejich prudce rostoucí zájem o KLDR právě o tom?







Petr Komers, orientalista, překladatel, novinář

3.7. 2019