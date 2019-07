Trump zuří, že ho britský velvyslanec v prozrazených tajných depeších charakterizoval jako blba

9. 7. 2019

Čelný komentátor britské komerční televize ITN Robert Peston: "No do háje. Trump nyní v podstatě nařídil premiérovi, který přijde po Therese Mayové, pravděpodobně Borisi Johsonovi, aby vyhodil našeho velvyslance ve Washingtonu, Kima Darrocha. Noční můra pro nového premiéra. To je spoušť. Z toho má radost jen Putin."









"Stavím se velmi kriticky k tomu, jak Británie a premiérka Theresa Mayová řešily brexit. Ona i její představitelé vytvořili pěknou spoušť. Řekl jsem jí, jak by se to mělo udělat, ale ona se rozhodla jít jinou cestou. Jejího velvyslance neznám, ale nikdo ho nemá rád a nikdo si v USA o něm nic dobrého nemyslí. My už s ním jednat nebudeme. Dobrou zprávou pro vynikající Spojené království je, že brzo bude mít nového premiéra. Opravdu se mi líbila má vynikající státní návštěva v Británii minulý měsíc a největší dojem na mě udělala královna."

The weird world of Brexit nationalism: where we attack British diplomats for briefing their govt and insist the US president gets to select their replacement https://t.co/Ovjx7GVngV — Ian Dunt (@IanDunt) July 8, 2019 Tom Watson, Labour Party: Kim Darroch musí dostat plnou podporu vlády. Jakékoliv rozhodnutí nynější premiérky, či budoucího premiéra, ho propustit a nahradit někým jiným, by bylo ponižující kapitulací vůči vydírání. Kim Darroch must be given the full support of the government. Any move by the current PM, or the new PM, to replace him would be nothing short of a humiliating capitulation to bullying. https://t.co/FK4a3ghwcb — Tom Watson (@tom_watson) July 8, 2019 Kim Darroch musí dostat plnou podporu vlády. Jakékoliv rozhodnutí nynější premiérky, či budoucího premiéra, ho propustit a nahradit někým jiným, by bylo ponižující kapitulací vůči vydírání.











Británie a USA mají nový "skandál". Deník Daily Mail v neděli zveřejnil tajnou depeši britského velvyslance ve Washingtonu Sira Kima Darrocha, který Donalda Trumpa charakterizoval jako "hloupého", "zakomplexovaného" a "nekompetentního". V Británii to vyvolalo zuřivost Nigela Farageho, který by chtěl být sám britským velvyslancem ve Washingtonu, a ten požadoval, aby byl Darroch okamžitě odvolán.







Darrochovy depeše zveřejnila probrexitová "novinářka" Isabel Oakshott, která má vazby na kontroverzního probrexitového aktivistu, milionáře Arrona Bankse, velmi pravděpodobně financovaného z Moskvy.





Aktualizace: Britský ministr zahraničí Jeremy Hunt sdělil deníku The Sun, že britská vláda zkoumá, zda Darrochovy tajné depeše hackersky získala "nepřátelská mocnost", tedy Rusko. ZDE













Darrochovy depeše byly zřejmě záměrně publikovány, aby "zdiskreditovaly" proevropského britského diplomata. Jak však píše v deníku Guardian současný britský velvyslanec ve Francii Peter Rickett, prozrazením depeší bude poškozena britská diplomatická služba, která závisí na důvěrnosti ostře kritických informací, které velvyslanci posílají do Londýna.

"Podivný svět brexitérského nacionalismu: V němž útočíme na britské diplomaty za to, že poskytují informace své vládě, a trváme na to, aby americký prezident vybíral za ně náhradu."