Britský ministr financí s kolegy "zablokuje vypadnutí Británie z EU bez dohody"

Foto: Britský ministr financí Philip Hammond

I za podpory fundamentalistické severoirské protestantské strany DUP (kterou si Theresa Mayová zajistila úplatkem miliardy liber pro Severní Irsko) má Konzervativní strana v Dolní sněmovně v současnosti většinu pouze tří hlasů.V Konzervativní straně je o hodně více poslanců než tři, kteří jsou radikálně proti vypadnutí Británie z EU bez dohody, což je strategie, kterou nyní úporně prosazují oba kandidáti na premiéra a předsedu Konzervativní strany, Boris Johnson a Jeremy Hunt.Je tedy zjevné, že k vypadnutí Británie z EU bez dohody velmi pravděpodobně nedojde (nejsme si vůbec jisti, zda vůbec dojde k brexit.Současný konzervativní ministr financí Philip Hammond naznačil, že bude hlasovat proti příštímu premiérovi, a varoval, že vypadnutí Británie z EU bez dohody by pro Británii znamenalo škody ve výši 90 miliard liber (2700 miliard Kč). Velmi pravděpodobně se k němu přidají i současný britský konzervativní ministr spravedlnosti David Gauke a ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart, nemluvě o dalších konzervativních poslancích v Dolní sněmovně. To by byl konec brexitu bez dohody.Podrobnosti v angličtině ZDE