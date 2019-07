Stane se šéfkou Evropské komise Ursula von Leyen?

Po třech dnech složitých a neúspěšných jednání získala podporu šéfů států EU německá ministryně obrany Ursula von der Leyen, aby jako šéfka Evropské komise v Bruselu nahradila Jeana-Claude Junckera. A francouzská ředitelka MMF Christine Lagarde se má stát po Mariu Draghim první předsedkyní Evropské ústřední banky ve Frankfurtu.



