Pondělní výpadek Britských listů

21. 5. 2019

Tak, jak píšu, vyhlídky jsou špatné. Racionálními a věcnými informacemi většinu lidí nepřesvědčíme - mají představu, že věci jsou jinak.





Publikujeme pravidelně apel, že potřebujeme zvýšit množství finančních příspěvků od čtenářů, obávám se, že většina lidí to prostě automaticky přeskočí. Ale je to vážné.



Pokud si myslíte, že jsou v této temnící situaci Britské listy důležité, prosíme, přispívejte na provoz BL menší finanční částkou. Pomozte nám vystoupit z bubliny kmenových čtenářů a šiřte naše informace mezi svůj okruh známých. Víme, že je to těžké: lidi prostě CHTĚJÍ dnes věřit blbostem.







Tak třeba se to nepodaří: Možná už pětadvacet let Britských listů stačilo. Existovaly paradoxně v době, kdy bylo mnoho co kritizovat, nicméně nebyla zdaleka tak děsivá a nebezpečná jako teď. Tak možná budou v této temnící se době racionální hlasy umlčeny.



Pondělní téměř celodenní výpadek Britských listů byl nepřímo způsoben finančními problémy. Vzhledem k tomu, že od čtenářů v současné době nedostáváme dostatečné množství příspěvků na provoz, nejsme schopni hradit náklady na technický provoz serveru a na spotřebu elektřiny serveru, která je v důsledku relativně velké čtenosti relativně velká. Mělo to včera nepřímé technické dopady, které se podařilo odstranit až s nejvyšším úsilím po mnoha hodinách práce.Jsme velmi vděčni čtenářům, kteří na provoz Britských listů finančně přispívají, avšak v současnosti je to kolem 40 000 Kč měsíčně, kdežto výdaje jsou každý měsíc kolem 80 000 a v některých měsících v důsledku nepředvídaných nákladů stoupnou na 100 000. Uznáte, že v takové situaci nemají Britské listy zrovna dlouhodobé výhledy.Dívám se na to docela pesimisticky. Je paradoxní, že v době, kdy se Evropa, a zejména střední Evropa, propadá do temnoty a je z mnoha důvodů vážně ohrožena demokracie, drtivá většina českých občanů se nechá manipulovat nesmysly, jaké například předvolebně šíří Andrej Babiš o imigrantech a uprchlících (odborníci systematicky poukazují, že tam, kde jsou migranti, dochází k výraznému ekonomickému rozvoji, vyplývá to zajímavě například z podrobných amerických studií daňových přiznání občanů v jednotlivých místech USA - podívejte se například na knihu datového analytikaSethe Stephense-Dawidowitzeobsahuje k této věci nesmírně zajímavé údaje, ke knize se vrátíme recenzí - ČR a střední Evropa obecně už nyní zápolí v důsledku blokace migrantů a v důsledku stárnutí s ekonomickými problémy).Jak varuje organizace Avaaz Je paradoxní, že přestože to lidem škodí, nechávají se ovlivňovat především dezinformacemi a hlubinnou manipulací prostřednictvím vyvolávání emocí a strachu. Je ostudné, že namísto toho, aby politikové vystoupili a řekli:"Lidi, neblbněte", se cíleně snaží ku prospěchu svých krátkodobých zájmů těchto iracionálních emocí, založených na nesmyslech, zneužívat ve svůj prospěch. Nikdo nevystoupí jak Masaryk a neřekne lidem, jak co je. (Přestože se Babiš lživě stylizuje do pózy Masaryka a tzv. "novináři" mu to tisknou.)Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance,Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.Jan Čulíkšéfredaktor