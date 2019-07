Irácký premiér nařídil podřízení proíránských milic armádnímu velení

3. 7. 2019

Bagdád nařídil proíránským milicím, aby se připojily k armádě - a jejich lídrům, aby si vybrali mezi polovojenskou a politickou aktivitou. Tento krok přichází na pozadí sílících obav, že by se Irák mohl stát bitevním polem v rámci střetu mezi USA a Íránem.

Irácký premiér Adil Abdal Mahdí vydal dekret, který má podřídit vesměs Íránem podporované milice velení ozbrojených sil.

Většinou šíitské milice spadají pod střechovou organizaci známou jako Síly lidové mobilizace (PMF), která bojovala proti "islámskému státu" po boku irácké armády podporované USA. Celkem existuje asi 140 000 v boji zkušených ozbrojenců v řadách iráckých milic.

PMF jsou již podřízeny premiérovi, ale jejich velení má úzké vztahy s Íránem.

Pokud bude premiérský dekret naplněn, přinutil by PMF začlenit se do ozbrojených sil, opustit názvy dosavadních organizací a jejich lídři by museli volit mezi polovojenskou a politickou aktivitou.

Velitelství milic, ekonomické struktury a checkpointy mají být uzavřeny - a ti, kdo si vyberou politiku, nebudou moci nosit zbraně.

Podrobnosti v angličtině: ZDE