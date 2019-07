1. 7. 2019

Druhý kandidát na britského konzervativního premiéra a šéfa Konzervativní strany, nynější ministr zahraničí Jeremy Hunt, se vyjádřil v neděli v televizním rozhovoru, že pokud po brexitu bez dohodu zkrachuje celá řada britských podniků, nedá se nic dělat, "jejich oběť byla nutná". Je to prý proto, protože si Británie "musí udržet pověst země, kde politikové dělají to, co jim občané přikáží udělat ve volbách".V pseudodiskusi o brexitu v Británii chybí informace, že hluboké ústavní změny, jako je odchod státu z Evropské unie, se v civilizovaných zemích provádějí pouze na základě dvoutřetinové většiny, ne na základě podvodného a špatné připraveného referenda, jehož výsledek byl 48 ku 51 procentům.Tyto Huntovy výroky vyvolaly ostrá varování z britských podnikatelských kruhů. Odchod Británie z EU bez dohody by byl "ekonomickým vandalismem". Způsobil by "obrovské škody podnikům i milionům rodin, které na nich závisejí."Claire Walker, ředitelka Britské obchodní komory, uvedla: "Politikové si musejí uvědomit, že to jsou podniky, které vytvářejí pracovní příležitosti, a že je rolí vlády vytvářet takové podmínky aby firmy mohly přežít a růst, nyní i v budoucnosti. Posedlost ideologií na úkor praktických řešení neslouží zájmům Británie ani jejího lidu."Podrobnosti v angličtině ZDE