Je tragické, když Západ musí spoléhat na Al Jazeeru pro objektivní informace

2. 7. 2019

The foreign media once again...

Here’s @AlJazeera report on the problem of the UK’s press coverage @BorisJohnson. And why the Bannon story got buried...pic.twitter.com/2GyFDCrr39 — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) July 1, 2019

Žijeme v éře populismu. V roce 2016 zvolili za prezidenta bývalou hvězdu televizního realitního programu. Byl to triuf televizních štěků nad vážností a seriozní analýzou. Loni Italové hlasovali pro stranu, kterou vede komik. Před dvěma měsíci zvolili Ukrajinci za prezidenta také komika.Kam v tom všem patří Brit Boris Johnson? Částečně je to bavič jako Donald Trump, částečně provozuje komediální scénky, jako Grillo a Zelenskij. Johnson je "postava", což mu umožňuje říkat věci, které by se seriozní politik říci neodvážil. Nejefektivnější politickou zbraní Borise Johnsona je tak jeho nevážnost.Boris Johnson o sobě vytváří obraz sympatického klauna. Takový vůbec není. Je agresivně ambiciozní. Na obyčejné občany naprosto kašle. Jde mu čistě jen o jeho kariéru. Je to absolutní oportunista a prosazuje opravdu toxické formy politiky. Prosadil zákony, které vážně poškodily slabé lidi v britské společnosti. To se bagatelizuje a poukazuje se na to, jaký je Johnson panečku komik.Británie má s Johnsonem tytéž problémy, jimiž čelí USA s Trumpem. Totiž: Jak donutíte lháře, aby se zodpovídal ze svých činů? (.) V dnešní době je to neuvěřitelně obtížné. Protože většinu britských médií vlastní oligarchové a tamější média jsou ultrapravicová. A ultrapravicový tisk pořádá kampaně ve snaze prosadit Borise Johnsona.Když deník Guardian prozradil, že Boris Johnson měl zuřivou hádku se svou partnerkou, jeho pečlivě vytvořený lživý obraz sympatického klauna byl v médiích vážně ohrožen. Jenže média neinformovala, že Johnson spolupracuje s ultrapravičákem Stephenem Bannonem, který má vazby na bělošské supremacisty. Johnson předtím lhal, že by měl na Bannona jakékoliv vazby. Avšak právě nyní bylo zveřejněno video, na němž Bannon přiznává, že Johnsonovi pomohl napsat jeho rezignační řeč na funkci ministra zahraničí. BBC tuto informaci odmítla odvysílat.Johnson používá stejnou politiku nenávisti vůči menšinám jako Bannon. Snaží se posilovat nenávist vůči muslimům.Boris Johnson má dlouholetou vazbu na deník, který mu za jeho komentáře platí astronomický plat. Johnson proslul jako bruselský korespondent tohoto deníku v letech 1989 - 1994. Publikoval články kritizující bruselskou byrokracii a vysmíval se tomu, že prý bruselští byrokrati určují velikost banánů a kondomů, anebo že zakáží některé oblíbené, ale nezdravé pokrmy v Británii. Johnsonovi ani deníkuvůbec nevadilo, že tyto články byly naprosto vylhané. Tyto vylhané články vytvořily v Británii kritický postoj britských občanů vůči EU. Nakonec vedly k referendu o brexitu r. 2016.Nový britský premiér se bude v Británii volit 23. července. Nebude se volit ve všeobecných volbách, budou ho volit jen členové Konzervativní strany. A do té doby bude těchto 160 000 důchodců ovlivňovat Boris Johnson svými články v deníkuTito penzisté tvoří 0,25 procent britského voličstva. Johnsonovy články v deníkuporušují veškeré normy novinářské etiky. Není jasné, jak je možné, že to jemu i listuvůbec prochází.Hranice mezi politiky a médii, která mají politiky pohánět k odpovědnosti - v Británii zmizela - v důsledku společného zájmu politiků a majitelů médií. Boris Johnson se v důsledku toho zřejmě dostane do Downing Street.