Staříci: Další relativně stereotypní film z ČT, signalizující české podvádění

1. 7. 2019 / Jan Čulík



Českotelevizní film Staříci zůstává v zavedeném formátu českotelevizní produkce, která tolik štve různé populisty a může nakonec vést k zrušení televize veřejné služby jako takové. Dva hrdinové tohoto filmu, až osmdesátníci (jednoho z nich hraje děsivě sešlý Jiří Schmitzer, je to už jeho asi stá role oběti stalinského režimu) se rozhodnou uspořádat atentát na zločince-prokurátora z padesátých let, jehož soud v postkomunistické České republice (zde je kritika nefunkčnosti institucí českého státu) shledal nevinným.



Hlavní motivace pro atentát pochází od postavy, kterou hraje Schmitzer, je to postava českého emigranta Vlastimila Reinera, žijícího v USA, invalidy na kolečkovém křesle, plukovníka československé armády, který si hrdě obléká vojenskou uniformu se všemi svými vyznamenáními. První podivnost, s níž se ve filmu setkáme hned na začátku, je, že si Reiner to Prahy letecky (!) přiveze velkou útočnou pušku, zkonfiskují mu ji až na pražském letišti. Že by bylo možné mezinárodními civilními lety převážet střelné zbraně, to jsem tedy v životě neslyšel - naopak jsem si vědom všech varování, která cestující letadly musejí podepsat, že do letadla ani v zavazadle umístěném v zavazadlovém prostoru nesmějí přinášet žádné výbušniny, žádné zbraně ani žádné žíravé látky, dokonce ani ne baterie. Tak tedy nevím, v jaké pohádce tvůrci filmu spočinuli.



V Praze na Reinera čeká jeho kamarád, někdejší spoluvězeň Tonda, který se Vlastimila na kolečkovém křesle začne starat. Zprovozní starou obytnou dodávku a jdou hledat svého zločineckého prokurátora. Dnešní Česká republika má zcela jiné starosti - oba staříci, hlavně Reiner, jsou však pomstou posedlí. Vyvolává to otázky: Není samozřejmě sporu, že Československo - i Evropa jako celek a zejména středovýchodní Evropa - zažila během dvacátého století spoustu zvěrstev. Není však něco trochu komického na tom, když se dva osmdesátníci nad hrobem rozhodnou popravit střelnou zbraní jiného třesoucího se osmdesátníka, přežívajícího pár posledních měsíců svého života v ústavu pro přestárlé? Je jasné, že zločiny stalinismu je nutno připomínat. Bohužel ale asi ne na úkor dnešních křivd - a ty, zdá se Česká televize tolik zrovna nepřipomíná. Je proto do určité míry pochopitelné, že její antikomunismus jde některým lidem na nervy.



Ve filmu vidíme kontrast mezi úpornou snahou starců prokurátora najít a zastřelit ho, a jejich fyzickou rozpadlostí. Reinerův přítel, Tonda, během anabáze za prokurátorem zemře. Reiner zůstává sám.



Na filmu mě zaujala jedna pozoruhodná maličkost. Reiner se stylizuje do nástroje práva a spravedlnosti. Jenže zpočátku oba mstitelé ani nevědí, kde zločinný prokurátor žije, a ani nemají střelné zbraně. Zbraní i informací dosáhnou prostřednictvím předstírání, podvodů a manipulace. Účel tedy pro ně světí prostředky. Reiner, jako Nemesis, jako nestranný nástroj pro vykonávání spravedlivého trestu, dosáhne svého cíle prostřednictvím série podvodů a podvůdků. Signalizuje to, že nikdo není čistý. Divákům to zřejmě nevadí, ani jim to nepřijde, že je Reiner podvodník.



Zbraně si Reiner někdy koncem čtyřicátých let ukryl v jednom venkovském statku ve zdi nějaké stodoly. Se svým gerontským přítelem u statku zazvoní a prosí její současné majitele, že tam kdysi žili a chtěli by vidět, "jak to dnes vypadá". Slušní majitelé usedlosti pozvou oba staříky na grilované maso na zahradě. Staříci zneužijí jejich pohostinnosti a v nestřeženém okamžiku Reinerův přítel rozbourá kladivem vzorně restaurovanou omítku na stodole, aby se dostal k skryté pokladnici, obsahující dva revolvery.



Jiný signifikantní podvod proběhne u soudu, který prokurátora osvobodil. Projevuje se tu, jak je u českých úřadů zvykem, součinnost nekompetence a ústupnosti. A staříci znovu dosáhnou toho, co chtějí, flignou. Reiner se dostaví v plné polní, v uniformě plukovníka s mnoha řády a požaduje u mladíka, asistenta nepřítomné soudkyně, aby mu a jeho kamarádovi dali k nahlédnutí rozsudek - staříci potřebují zjistit z něho prokurátorovu adresu. Odpověď zní: To není možné, do spisu smějí nahlížet společně jen obě strany sporu. Paní soudkyně je nepřítomná a vaši žádost o nahlédnutí do spisu zpracuje do měsíce.



Pro staříky je to nepřijatelné a začnou na mladého asistenta soudkyně řvát, že jsou oběti stalinského režimu, atd., atd.



A zde se projeví kulturní charakteristika českých institucí. Kdybyste se dožadovali něčeho u britské instituce, její úředníci budou jednat přesně podle předpisů. Pokud předpis praví, že odpověď dostanete do měsíce, nikdo s britským úředníkem nehne. V Česku je to jiné: Můžete jít s prosíkem, s úplatkem, nebo prostě na úředníka z titulu své "autority" začnete řvát. Poddá se, podobně jako asistent soudkyně - proti předpisům staříkům rozsudek k nahlédnutí přinese.



Jak jsem se zmínil, Reinerův kamarád Tonda během anabáze náhle zemře. Reiner na kolečkovém křesle zůstává sám, avšak smrt kamaráda mu nezabrání ve vykonání rozsudku. Prokurátora Mráze najde v jeho ústavu pro přestárlé, vmísí se tam předstíraje, že je jedním z důchodců, zneškodní mladého policistu, který Mráze hlídá před jeho pokojem (Reiner je navzdory svému věku schopný!) přečte prokurátorovi ležícímu v posteli rozsudek smrti a ze vzdálenosti 30 centimetrů ho zastřelí svou pistolí.



No a co?





0