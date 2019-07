Zvláštní summit EU k obsazení nejvyšších postů zablokován

1. 7. 2019

Lídři EU jsou hluboce rozděleni v otázce, kdo by měl vystřídat předsedu Evropské komise Jeana-Clauda Junckera. Předseda Evropské rady Donald Tusk přerušil summit, aby strávil více času vyjednáváním s jednotlivými lídry členských zemí.

Summit Evropské rady věnovaný výběru nového předsedy Evropské komise a dalších nejvyšších pozic byl v neděli přerušen, když lídři nedokázali dosáhnout kompromisu. Diskuse pokračují dnes od rána.

Pat se soustřeďuje kolem nominanta, jenž by vystřídal současného předsedu Jeana-Clauda Junckera. Ten vyžaduje schválení 21 z 28 lídrů EU, kteří zastupují 65 % obyvatelstva.

Jakmile lídři EU nominují kandidáty, ti musejí být schváleni Evropským parlamentem.

Předseda Evropské rady Donald Tusk, který řídil nedělní jednání, pozastavil summit, aby strávil více času jednáním o kandidatuře s jednotlivými lídry EU, oznámil jeho mluvčí.

Současný místopředseda komise Frans Timmermans z Nizozemska, hlavní kandidát Progresívní aliance socialistů a demokratů (S&D), je podle kolujících pověstí favoritem. Šéfka Světové banky Kristalina Giergievová z Bulharska by měla obsadit pozici předsedkyně Evropské rady - a do čela zahraniční politiky by měli nastoupit buď dnešní komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová, nebo úřadující premiér Belgie Charles Michel.

Timmermans představuje kompromisní volbu dohody, kterou údajně dali dohromady francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová na summitu G20 v Japonsku. Tato dohoda údajně zahrnuje i další špičkové unijní posty. Dohodu má podporovat i španělský premiér Pedro Sanchez.

Avšak konzervativní Evropská lidová strana (EPP), která v parlamentních volbách získala více hlasů, neustoupila od podpory svého kandidáta Manfreda Webera.

Mezi lídry oponujícími zvolení Timmermanse jsou údajně představitelé Polska, Maďarska, České republiky, Chorvatska, Slovenska a Irska. Odcházející místopředseda komise vedl úsilí o uplatnění unijní normy ohledně právního státu proti východním členům s autoritářskými sklony.

"Velká většina premiérů EPP si nemyslí, že bychom se měli tak snadno vzdát předsednictví, bez boje," prohlásil irský středopravicový premiér Leo Varadkar.

Kandidát Manfred Weber vybraný EPP je na mezinárodní úrovni málo známý a jeho jazykové schopnosti jsou považovány za slabé.

Lídři EU musejí dále vybrat nominanty na šéfa Evropského parlamentu, předsedu Evropské rady, komisaře pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a šéfa Evropské centrální banky.

Přitom je třeba vzít v úvahu politickou příslušnost, geografii, velikost populace a gender.

Instituce EU by měly být nestranné a zastupovat zájmy všech členů na globální scéně i v Bruselu.

