Milion chvilek pro demokracii není nedotknutelný

28. 6. 2019 / Daniel Veselý

Bohumil Kartous přesvědčivě dokládá, že se demonstrace pořádaná spolkem Milion chvilek pro demokracii, jakož i spolek samotný staly terčem dezinformátorů. To se ostatně dalo čekat a vyvstává otázka, do jaké míry byla tato oblbovací kampaň úspěšná. Manipulativní weby prokazují společnosti medvědí službu, když šířením nesmyslů a paranoidních smyšlenek znemožňují racionální kritiku činnosti tohoto spolku; kritiku, která by se neměla týkat pouze snadných terčů, jakými jsou Tomio Okamura, Andrej Babiš nebo Miloš Zeman, ale která by měla zohlednit také některé nepříliš pochopitelné postoje Milionu chvilek.