90% Britů nyní souhlasí: Na to, abyste byl Brit, nemusíte být běloch

1. 7. 2019

Foto: Úspěšní angličtí sportovci







Především v důsledku sportovních úspěchů nebělochů nepovažuje dnes drtivá většina Britů bělošství za nutnou podmínku britskosti



Počet lidí, kteří si myslí, že na to, abyste byl Angličanem, musíte být běloch, se za posledních sedm let snížil o polovinu. Motorem této změny je především starší generace, která nyní široce přijímá rozrůzněnost britské etnicity.



Jen 10 procent Britů dnes zastává názor, že na to abyste mohl být Angličan, musíte být běloch. Ještě v roce 2012 to bylo 20 procent Britů. Zjistila to studie organizací British Future a Centre for English Identity and Politics.