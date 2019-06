Rozhovor Britských listů 225. Jak třicet let staré české filmy ohromujícím způsobem hovoří k dnešku

28. 6. 2019









K třicetiletému výročí pádu komunismu připravil letošní filmový festival v Karlových Varech, který začíná dnes, v sekci "Bez cenzury" přehlídku několika českých filmů vzniklých na přelomu let 1989 a 1990 a začátkem devadesátých let víceméně zapomenutých, protože kdo by se v tehdejší optimistické atmosféře staral o kritiku padlého, minulého režimu. Jenže "hodnoty" normalizační éry se zhmotnily v éře postkomunistické, kdy z nich vykvetl jedovatý květ. Lidé, kteří dnes demonstrují proti Babišovi, budou ohromeni, když zhlédnou tyto filmy a zjistí, že jsou vášnivým protestem proti patologickému chování nikoliv režimu ale jednotlivců, jímž hluboce trpí i dnešní česká společnost. O těchto a dalších otázkách týkajících se třicet let starých českých filmů mluví v tomto Rozhovoru Britských listů Jan Čulík s dokumentaristkou Dominikou Švecovou. Rozhovor se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 28. června 2019.