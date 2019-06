Karlovy Vary oslavují Caseyho Afflecka - v USA je však spojován s údajným sexuálním šikanováním

30. 6. 2019

V roce 2018 Casey Affleck měl moderovat udílení oskarových cen, svou práci moderátora však na této akci zrušil v důsledku kontroverze týkající se obvinění z údajných sexuálních deliktů. Citujeme z Wikipedie:V roce 2010 podali na Afflecka žalobu jeho dvě bývalé spolupracovnice na filmuz roku 2010. Amanda White, producentka tohoto filmu, žalovala Afflecka o odškodné 2 milionů dolarů kvůli celé řadě problémů, včetně "sexuálního šikanování" a "porušení ústní dohody". Whiteová popsala četné "nevyžádané a nežádoucí sexuální pokusy" na pracovišti. Uvedla také, že Affleck prý dal příkaz kytaristovi skupiny Spacehog Antonymu Langdonovi, aby se v její přítomnosti odhalil, Affleck hovořil "nevhodně" o tom, jak Whiteová stárne a že už není plodná, hovořil o svých sexuálních úspěších, charakterizoval ženy jako "krávy", vstupoval do jejího osobního prostoru tím, že ji znemožnil přístup do jejího hotelového pokoje, zatímco se ucházel o jinou ženu, pokusil se jí manipulací přimět, aby s ním zůstala v hotelovém pokoji, "násilně" ji uchopil za ruku, když to odmítla udělat, a posílal jí "útočné esemesky", když odmítla zůstat v jeho přítomnosti. Whiteová si také stěžovala, že odplatou za to, že s ním nechtěla nic mít, odmítl Affleck splnit finanční dohodu ohledně produkce zmíněného filmu a nevyplatil jí honorář.

Kameramanka tohoto filmu Magdalena Gorka žalovala Afflecka a požadovala odškodné 2,25 milionu dolarů za "četné problémy včetně záměrného vyvolávání emocionálního stresu" a za porušení ústní dohody. Gorková si stěžovala, že byla terčem systematického sexuálního šikanování od štábu tohoto filmu, včetně od Langdona, a toto sexuální obtěžování se dělo za Affleckovy přítomnosti a Affleck ho aktivně povzbuzoval. Když Gorková přespávala během filmování v bytě Joaquina Phoenixe, Phoenix jí nabídl soukromé použití své ložnice. Affleck podle obvinění Gorkové k ní prý vlezl do postele, když spala, měl jen spodky a tričko. Objímal ji zezadu, sahal ji na záda, tvář měl jen několik centimetrů od její a smrděl alkoholem. Gorková si stěžovala, že ji Affleck později nadával a verbálně na ni útočil, že se s ním odmítla vyspat, a byla nucena z práce na filmu odejít, v důsledku šikanování.Affleck tato obvinění odmítl a hrozil, že podá na žalobkyně také žalobu. Jeho právník charakterizoval obě žaloby jako "naprostou fikci" a jako "naprosto vymyšlené". Affleckův právník tvrdil: "Obě ženy odešly z práce na tom filmu r. 2009 a oběma byla odmítnuta možnost se vrátit". "Před červnem 2010 nikdo nemluvil o sexuálním šikanování." Affleck v reakci na žalobu Whiteové tvrdil, že od roku 2009 ho "vydírala", odmítla mu předat "klíčové dokumenty filmové produkce" a snažila se zabránit uvedení tohoto filmu do kin, ve snaze získat "větší honorář, než na jaký měla podle zákona právo". Affleck zveřejnil celou řadu emailů, které mu napsala Whiteová, včetně emailu, kde psala: "Jsem opravdu ráda, že se mohu na tomto projektu podílet. Ráda s tebou pracuju. Všechno nejlepší tobě a tvé rodině." Zástupkyně vedoucího produkce tohoto filmu Nicole Acacio a nejmenovaná střihačka Affleckovo chování při natáčení hájily, s tím, že "neviděly nikdy nic mimořádného". Žaloby byly později vyřešeny mimosoudně. Obě ženy byly uvedeny v titulcích filmu, není známo, jaké dostaly honoráře.Affleck se obviněními zabýval v rozhovoru s deníkemv roce 2016. Uvedl: "Bylo to vyřešeno k všeobecné spokojenosti. Byl jsem tím raněn - jako jsme jistě byli všichni - ale už jsem to překonal. Byla to nepříjemná situace - většinou pro nevinné okolostojící z rodin lidí, kterých se to týkalo." V reakci na pokračující kritiku v této věci, Affleck uvedl: "Nemohu s tím opravdu nic dělat." V roce 2018 Affleck zrušil svou práci moderátora na oskarové ceremonii.V roce 2016 Affleck uvedl, že už "překonal svůj alkoholismus".Podrobnosti v angličtině ZDE