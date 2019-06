Alabama: Těhotná žena, kterou střelili do břicha, byla obžalována ze zabití, protože své dítě potratila

28. 6. 2019



Marshae Jones, 27, byla v pátém měsíci těhotenství, když ji loni v prosinci v hádce střelila do břicha jiná žena. Ve středu Jonesovou obžalovala vysoká porota v Jeffersonském okrese. Jonesová bude uvržena do vazby, zatímco, žena obviněná z toho, že ji zastřelila obžalována nebyla.

Alabama je jedním z nejfundamentalističtějších amerických států zakazujících právo na potrat. "Z vyšetřování vyplynulo, že jedinou skutečnou obětí bylo nenarozené dítě," konstatoval místní policista Danny Reid po střelbě. "Právě těhotná žena vyvolala tu hádku a pokračovala v ní - a to vedlo k úmrtí jejího vlastního nenarozeného dítěte." Ohrožuje to judikát amerického Nejvyššího soudu z roku 1973, který zaručil práva na potrat po celých USA.Alabama je jedním z 38 amerických států, majících zákony kriminalizující "vraždu nenarozeného dítěte", tedy plodu v těle matky. Tyto zákony uznávají, že plod v těle matky může být oběť.Alabama je také americký stát, v němž platí právní zásada "vlastní obrany". Znamená to, že občané mají právo použít fyzické síly na svou obranu, pokud se to zdá být "rozumné"."Marshae Jones Jonesová byla obžalována ze zabití, protože potratila své dítě poté, co byla PĚTKRÁT střelena do břicha. Útočnice, která střílela, zůstává na svobodě," konstatovala na Twitteru propotratová organizace Yellowhammer Fund.Podrobnosti v angličtině ZDE