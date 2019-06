Možná se to podaří i těm našim v Praze. Kdo ví

Na Štrosmajeráku mají "děti" sraz s dalšími přítelkyněmi a přáteli, svolávají se mobilem. Na Štrosmajeráku mají "děti" sraz s dalšími přítelkyněmi a přáteli, svolávají se mobilem.

Stojím a rozhlížím se na chodníku před bývalou dietní jídelnou a hle, koho nevidím. Stojím a rozhlížím se na chodníku před bývalou dietní jídelnou a hle, koho nevidím. Antikomunista Šinágl v hloučku řeční. Jak bývalo jeho zvykem. Potěšilo mne, že je zdráv a pořád aktivní.





Využívám chvilky čekání a pokládám jedné mladé dámě otázku, jednu z těch, které jsem si doma připravil: Znáte film Miloše Formana Hair? Nechápavé kroucení hlavou. To je nějaká dávná minulost. Tak toho vyptávání radši nechám a jdem nahoru ulicí Milady Horákové, dříve třídou Rudé armády. U ministerstva vnitra čekáme chvilku na další přátele a musíme poslouchat pokřik řečníka, který nám do tlampače vyhrožuje, že když se neobrátíme k Ježíši Kristu, přijdeme do pekla i s Babišem...





Zaujali jsme postavení docela blízko pódia, dneska se tomu říká "stejdž", jako na technopárty. Vedle je "rozbalený" velký jeřáb s kabinkou na háku, vytahuje nahoru nějakého pána s kamerou. Tak jsem si rozložil stoličku a hůl jsem položil do trávy. A hele, už to začíná..!





Z reproduktorů se line známá písnička: We shall overcome - jednou budem dál! No, to znám, to se zpívalo na náměstích před třiceti lety - a taky v tom filmu, na který jsem se nevhodně (?) ptal. Dodám si odvahy a zase se ptám té samé mladé dámy, jestli zná jméno Pete Seeger a jestli ví, kdo to byl? Zase nechápavý a už nevlídný pohled. Co ten dědek zase otravuje.







Tak jsem toho definitivně nechal a rozhlížel jsem se kolem. Na papundeklových tabulích na klacku jsou různá hesla, například: Nechceme Babišistán, Bureši končíme, karikatura postavičky na jakési studánce a k tomu žába - rozuměj: Babiš nám tu sedí jako žába na prameni!





Taky tam bylo na jedné krabici, určitě nedopatřením, napsáno: Vysaď si ty motýle na své růže, debile! Kousek ode mne stojí s igelitkou v ruce někdejší představitel Nejmladšího z rodu Hamrů.





Po písničce předčítá ze záznamu herec, známý z filmu Král Šumavy, pasáže o demokracii z Hovorů s TGM. Při počátečních projevech organizátorů někteří lidé skandují: Už jsme tady, už jsme tady.., Bureši končíme, Máme toho dost a tak dále a tak podobně.





I já jsem toho začínal mít dost, a tak jsem se zvedl a sbalil se na cestu k tramvaji číslo 12. Celkem pohodlně jsem vyšel na hlavní ulici, kde se kdysi producírovaly tanky a z tribuny na Spartě sliboval Antonín Novotný, že maso bude vbrzku.





Na proslulých barákách podél bývalé přehlídkové trasy je vyvěšeno velikánhské heslo:





PRAVDA A LÁSKA MUSÍ ZVÍTĚZIT NAD LŹÍ A NENÁVISTÍ. To musí mi tam nějak vadí. Hlavně proto, že nemusí...





Procházel jsem kolem řidnoucích řad a vzal to napříč doleva přes trávníky s pohodleně rozloženými demonstranty, abych se dostal z prudkého slunce mezi stromy do parku. Zase jsem si vzpomněl na ten film a na tu závěrečnou písničku z demonstrace před Bílým domem. Let the sunshine in..! https://www.youtube.com/watch?v=fhNrqc6yvTU Někde tam byl i Pete Seeger... https://cs.wikipedia.org/wiki/Pete_Seeger





Ach jo, už jsem starej, zase skoro brečim. U Bílkovy vily lezu do tramvaje číslo 12 směr Smíchovské nádraží. Mladí mě pouštějí sednout. Mladí, kteří demonstrovali ve Washingtonu něco velmi důležitého změnili. Možná se to podaří i těm našim v tej Praze. Kdo ví..?