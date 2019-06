Trump odmítl žádost OSN, aby FBI vyšetřovala smrti Džamála Chašákdžího

24. 6. 2019

Donald Trump odmítl žádost OSN, aby FBI začala vyšetřovat vraždu novináře Džamála Chašákdšího. Dal najevo, že by to ohrozilo prodej amerických zbraní do Saúdské Arábie. Zpráva OSN o zavraždění Chášakdžího, kterou minulý týden zveřejnila mimořádná komisařka pro mimosoudní vraždy, konstatuje, že Spojené státy by měly zahájit prostřednictvím FBI vyšetřování vraždy Chášakdžího a "zahájit trestní stíhání v USA tak, jak to bude záhodno."

Trump to však v televizním rozhovoru v neděli odmítl: "Myslím, že se to už vyšetřovalo hodně."Na otázku, kdo to vyšetřoval, Trump odpověděl: "Všichni. Viděl jsem tolik různých zpráv..."Trump sdělil americké televizi NBC, že se o vraždě Chášakdžího "vlastně nemluvilo" v telefonním rozhovoru s princem Mohammedem bin Salmánem, klíčovým spojencem Trumpova vysokého poradce a zetě Jareda Kushnera, který má mimo jiné realizovat mírový plán mezi Izraelem a Palestinci.Trump se také vyjádřil, že Saúdská Arábie není o nic horší než jiné země na Blízkém východě, který charakterizoval jako "zlovolné, nepřátelské místo" a dodal: "Podívejte se na Írán, podívejte se na další země, nebudu jmenovat."Trump pak citoval drasticky přehnanou částku, kterou podle něho Saúdská Arábie vydává na koupi amerických zbraní: "Vydávají 400 - 450 miliard dolarů, kupují zařízení," řekl Trump.Ve skutečnosti podepsala loni Saúdské Arábie "dohodu o nákupu zbraní" z USA v hodnotě 14,5 miliard dolarů.Americký Senát minulý týden hlasováním zablokoval možnost, aby Trumpova vláda dál prodávala zbraně do Saúdské Arábie. Sedm Republikánů se při hlasování připojilo k Demokratům. Trump reagoval, že použije svého prezidentského veta a prodej zbraní do Saúdské Arábie prosadí.Trump popřel, že Chášakdžího vražda je cenou za pokračující prodej zbraní do Saúdské Arábie, a dodal: "Mimochodem, pokud nebudou zbraně kupovat od nás, víte od koho je budou kupovat? Z Ruska nebo z Číny."Princ Mohammed popřel odpovědnost za Chášakdžího vraždu. Jedenáct osob je v současnosti za ni v Rijádu souzeno, pět z nich čelí trestu smrti.Podrobnosti v angličtině ZDE