OSN: Saúdský princ Salmán by měl být vyšetřován za vraždu Chašákdžího

19. 6. 2019





Saúdský korunní princ by měl být vyšetřován z vraždy novináře Džamála Chašákdžího, protože existují "věrohodné důkazy", že vinu za jeho vraždu nese právě on a vysocí činitelé saúdského režimu. Vyplývá to z ostře kritické a forenzní zprávy OSN.



Zdrcující stostránková analýza toho, co se stalo loni v říjnu Chašákdžímu uzavírá Agnes Callamard, mimořádná vyšetřovatelka OSN, že vražda tohoto novináře byla "mezinárodním zločinem".





"Je závěrem mimořádné vyšetřovatelky, že pan Chašákdží byl obětí úmyslné, předem připravené popravy, mimosoudního usmrcení, za něž nese odpovědnost podle mezinárodního humanitárního práva stát Saúdské Arábie," konstatovala.



Zpráva použila nahrávky rozhovorů ze saúdského konzulátu v Istanbulu, kde byl Chašákdží usmrcen. Zpráva zaznamenává, jak na něho zaútočili saúdští činitelé a jeden z nich řekl: "My tě teď dostaneme." Pak je slyšet potyčka a těžké dýchání. Zpráva uzavírá. Chašákdží zřejmě dostal injekci sedativa a pak byl udušen igelitovou taškou.



Zjištění vyvine tlak na korunního prince Mohammeda bin Salmana, aby vysvětlil, co o Chašákdžího vraždě ví.



Podrobnosti v angličtině







