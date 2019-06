Proč jdu zítra na Letnou

22. 6. 2019 / Jiří Hlavenka

Má to tři důvody. První je, že to považuju za správné. Pokud s něčím nesouhlasím, je správné to dát najevo - nahlas, intenzivně, osobně. Je to opravdu tak jednoduché. Žádná "ale", žádné "a co tím změníte? Nic!", žádné "stejně neodstoupí". Jdu vyjádřit svůj nesouhlas.

Za druhé že jsem přesvědčený, že Andrej Babiš vede zemi velice špatně. Že to možná ze začátku takové nebylo nebo to nebylo tak viditelné, ale že je to den za dnem horší. Žádná koncepce, strategie a vize, jen série chaotických kroků, výsledků momentálního popudu, které vzápětí přebíjí další chaotický krok a výsledek momentálního nápadu. Že tím, jak je sám mikromanažovací cholerický chaot, koncepčního řízení země ani není schopen. Jediné, co je vidět zřetelně, je snaha o prospěch vlastního podnikání a snaha vyhnout se kriminálu.