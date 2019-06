Rozhovor Britských listů 224. Proč jsou finské školy tak dobře připraveny na robotizaci a české tak špatně?

21. 6. 2019









For English, scroll below. This interview is in English with Czech subtitles.











Finská pedagožka Susanna Bäckman pořádá v ČR semináře a workshopy o nejmodernější praxi finského školství. Jan Čulík s ní v tomto Rozhovoru Britských listů mluví o hodnotách finské pedagogiky a o tom, jak pozoruhodně inteligentním způsobem je finské školství připraveno na blížící se revoluci umělé inteligence. Finští učitelé - stejně jako nikdo z nás - nevědí, co mají dnes žáky učit, protože nikdo neví, jak bude svět vypadat za deset či dvacet let. Na rozdíl od ostře konzervativního, nepedagogického českého školství však mají pro tuto situaci ohromující, inteligentní řešení. Proč ho nemá Česká republika? Rozhovor se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 21. června 2019.







Finnish educationalist Susanna Bäckman, who now works in the Czech Republic, discusses the remarkably innovative practice of the contemporary Finnish education system showing how well it is prepared for the forthcoming AI revolution.