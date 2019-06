Občané proti holdingu

24. 6. 2019 / Karel Dolejší

Přes pokusy profesionálních bubáků vystrašit celou republiku si nelze nevšimnout, že nedělní čtvrtmilionová protestní manifestace na Letné nezaznamenala takřka žádné projevy agresivity. Agresívní je sice již dlouho protistrana - zemanovci a babišovci posílající "pražskou kavárnu" do těch nejneuvěřitelnějších míst - protesty proti snaze premiéra zakleknout na justici však jen zcela výjimečně.

Knížecích rad teď organizátoři nedělního shromáždění dostávají - inu jako v Čechách, tedy nepočítaně. Postavit do středu dění ekologickou agendu, oživit levici, spojit roztříštěnou opozici... Doplňte, co se hodí, co se nehodí, škrtněte.

Přesto však si nemohu pomoci a připojím se s jedním vlastním doporučením.

Babiše zřejmě nebude možno opravdu účinně porazit, dokud se 10 % obyvatel ČR zmítá v beznadějné dluhové pasti a nic kolem jim neskýtá nejmenší naději na zlepšení. A tito lidé demonstrovat do Prahy za demokracii sami od sebe nepojedou.

Těmto lidem je třeba věnovat soustavnou pozornost a pracovat už teď alespoň na základních obrysech řešení jejich prekérní situace. I za cenu možných střetů s konkurenčními, protibabišovskými oligarchy, pokud podobně jako někteří sponzoři Miloše Zemana tyjí z obchodu s chudobou.

Jinak totiž nejchudším opět nezbude nic jiného, než se upnout na dalšího ersatzspasitele, pakliže ten koblihový i tlačenkový právě spektakulárně selhali.

Přiživí se na nich pak Okamurova SPD či další extrémistické subjekty číhající jako třetí vzadu.

A to si nemůže nikdo rozumný přát.

Nabídnout i nejchudším nový sociální kontrakt - samozřejmě začleněný do nějaké širší vize České republiky po Agrofertu - to je ovšem podmínka nutná, ale nikoliv postačující.

Nelze se bez ní obejít, ale sama o sobě ještě nezaručuje nic.

A ne, není pravda, že by se na konci druhé dekády 21. století pokusy postavit opoziční blok musely nějak vázat na terminologii z počátku 19. století.

Což dělají bezmyšlenkovitě všichni, kdo se tolik ohánějí "levicovostí", potažmo jejím kříšením...