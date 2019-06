Budoucí britský premiér(?): Znepokojení sousedé zavolali policii na Borise Johnsona kvůli zuřivé noční hádce s partnerkou

21. 6. 2019





V pátek v časných ranních hodinách se dostavila policie do londýnského bytu budoucího (?) britského premiéra Borise Johnsona a jeho partnerky Carrie Symondsové poté, co sousedi slyšeli zuřivou, hlučnou hádku a tvrdé rány v jejich bytě.



Hádku bylo možno slyšet na ulici před domem, kde možný budoucí premiér žije se Symondsovou, bývalou tiskovou mluvčí Konzervativní strany.



Soused sdělil deníku Guardian, že všichni slyšeli, jak ženský hlas křičí a následovaly tupé rány a mlácení dveřmi. V jedné chvíli bylo slyšet, jak Symondsová křičí "Nesahej na mne!" a "Vypadni z mého bytu!"

Boris Johnson opustil svou manželku Marinu Wheelerovou loni a začal žít se Symondsovou. Bydlí v bytě v jižním Londýně. Plánují se nastěhovat do Downing Street, pokud bude Johnson zvolen šéfem Konzervativní strany.







Boris Johnson je znám svým sexuálně promiskuitním životem a tím, že má zřejmě až sedm dětí s nejrůznějšími bývalými partnerkami, mnohé z nichž zatajuje.



Jeden soused uvedl, že všichni okolní svědci byli znepokojeni, tak klepali na dveře, ale nikdo nereagoval. Soused proto vytočil nouzové číslo policie. Během několika minut, krátce po půlnoci, přijely dva policejní automobily a policejní dodávka, avšak sousedy pak policisté ujistili, že "je všechno v pořádku".Soused hádku nahrál. Je na ní slyšet Boris Johnson, jak odmítá z bytu odejít a říká Symondsové "pusť mě do prdele k mému laptopu", po čemž následuje hlučná rána, jako že se něco rozbíjí.Symondsová je slyšet, jak říká, že Johnson zničil pohovku červeným vínem: "Tobě je prostě všechno u prdele, protože seš rozmazlenej. Je ti úplně jedno, jestli něco stojí peníze."Soused řekl: "Bylo pak slyšet, jak se něco opakovaně rozbíjí, asi talíře. Dvakrát někdo velmi silně řval, určitě to byla Carrie a mnohokrát křičela: "Vypadni!" Křičela "Vypadni z mého bytu!" a on říkal, "Ne." A pak nastalo ticho. Má partnerka, která byla v posteli v polospánku, slyšela obrovskou ránu a celý dům se zatřásl.Podrobnosti v angličtině ZDE