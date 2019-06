Na Letné by se mělo demonstrovat za obnovu levice

23. 6. 2019 / Boris Cvek

Demonstranti na Letné by měli demonstrovat především proti neschopné opozici, aby konečně uchopila probibabišovský elektorát a vyhrála s ním volby. Měli by mít na paměti do očí bijící rozdíl mezi výsledkem českých a slovenských prezidentských voleb. Na Slovensku pan Mistrík odstoupil před prvním kolem ve prospěch paní Čaputové a její preference vzrostly po tomto kroku z nějakých 10% na téměř 50%. Taky jsme dávno nemuseli mít Zemana. A zejména by měli demonstrovat za to, aby někdo zleva vzal Babišovi jeho současné voliče. Vlastně pokud by se měli řídit účinným prostředkem na politické zničení Babiše, a zřejmě jediným účinným, pak by měli demonstrovat za obnovu české levice.



Ještě k tomu Zemanovi: představte si, že by za současné situace byl prezidentem Drahoš a ne Zeman. Pád vlády by znamenal přesun rozhodující pravomoci do rukou Drahoše, naopak dnes nám kvůli Zemanovi hrozí Rusnokova vláda II, která bude v každém smyslu horší než vláda současná (nota bene její šéf bude asi Babiš, ale tentokrát už jako naprostý otrok Zemana).



To nejlepší, čeho mohou demonstranti dosáhnout, jsou předčasné volby... a ty vyhraje Babiš. A pokud by v nich pod 5% propadly strany jako TOP09, KDU a STAN a ČSSD a KSČM, tak Babiš s pomocí DHondtovy metody může mít po nových volbách více než 100 mandátů ve Sněmovně a jednobarevnou většinovou vládu.

0