Pražské demonstrace v televizi Al Jazeera

Pražská nedělní protibabišovská demonstrace se dostala i do katarské televize Al Jazeera, s live komentářem Jana Čulíka. Audio (v angličtině) tohoto interview je ZDE , český překlad viz níže.













Kamahl Santamaria, moderátor televize Al Jazeera: Právě se v Praze konají protesty, požadující, aby premiér Andrej Babiš odstoupil kvůli obvinění z podvodů. Přicházejí z českého hlavního města skutečně neuvěřitelné záběry. Neuvěřitelné množství lidí, kteří se tuto neděli té demonstrace účastnili. Tyto protesty proti Andreji Babišovi se však konají už od dubna. Téměř půl milionu lidí podepsalo petici požadující, aby odstoupil. Babiš je obviňován, že zneužívá fondů Evropské unie a že miliony eur financují dotace jeho bývalých firem. Tento podnikatel a český populistický politik obvinění popírá. Budeme teď hovořit s Janem Čulíkem, který vyučuje česká studia na univerzitě v Glasgow. Máme ho dnes na Skypu. Jane, jsme rádi, že vás máme ve vysílání. Je to vlastně docela špatné, když na to pomyslíme. Po světě se koná tolik protestů a my jsme zatím toho neslyšeli příliš mnoho o České republice. Ale jak vidíme z těch živých záběrů, veřejnost je v této věci neuvěřitelně silně angažována.







Jan Čulík: No, to je pravda. Někteří komentátoři píší, že to protestují mileniálové. Víte, v České republice je to složité. Je nutno říci, že po pádu komunismu v roce 1989 takzvané mainstreamové demokratické strany se v podstatě úplně zdiskreditovaly korupcí. A tak před několika lety přišel Babiš a populistický prezident Zeman, ti získali velké množství lidové podpory, protože přislíbili, že převezmou vládu a všechno zlepší. Ale bohužel se ukázalo, že jsou také zkorumpovaní, a nadto posunují Českou republiku směrem na Východ, směrem k autoritářským režimům, ke spolupráci se zeměmi, jako je Čína a Rusko. No, a samozřejmě, mnoha lidem se to nelíbí. A je tady ten problém korupce, nebo údajné korupce tohoto pana premiéra, kterého lidé kritizují, že nemá žádnou politickou strategii, kromě toho, že zneužívá státních peněz pro zisk svých soukromých podniků. Ano, takže vznikla revoluce obyčejných lidí. Problémem ale je, že v parlamentu neexistuje většina pro Babišovo odvolání. Takže je velká otázka, zda tyto demonstrace mohou být úspěšné. Někteří komentátoři dokonce varují, že by tyto demonstrace mohly zvýšit Babišovu volební podporu. Protože Babišova strana má v této chvíli podporu asi 30 procent obyvatelstva. Takže je velmi zajímavé, co se vlastně stane.







Moderátor televize Al Jazeera: Ale znovu, jak se dívám na tyto záběry, právě teď, když s vámi mluvíme, ty obrovské počty lidí, nemohu si pomoci a myslím na to, co jsme nedávno také viděli v Hongkongu. To obrovské množství lidí tam. A tlak veřejnosti tam zapracoval. Tohle přece není něco, co by vláda mohla ignorovat.







Jan Čulík: Problémem v České republice je, že neexistuje vlastně žádná pořádná opozice. Jediná opozice jsou ty už zkorumpované středopravicové strany. Existuje jedna nová strana, Pirátská strana, kterou většinou podporují mladí lidé, a ta má podporu asi 14 procent. Údajně se opozice snaží zorganizovat v parlamentě hlasování o nedůvěře vládě, ale vládnou obavy, že opozice nemá dostatečné množství hlasů a že to nebude úspěšné. Avšak Mikuláš Minář, organizátor těchto demonstrací, student, říká, že oni chtějí kultivovat demokracii a to, co je velmi důležité, je to, že si vytvořili obrovskou síť lidí, nejen v Praze, která je v podstatě prodemokratická, ale také na venkově, který pražští politikové zanedbávali. Minářovo hnutí se zvlášť pyšní tím, že má obrovské množství podpory z venkova, kde normálně lidi milují Babiše. Takže sledujme, co se stane. Ovšem, teď budou následovat letní prázdniny, budou lidé něco dělat přes léto? To se uvidí.







Moderátor: Jane Čulíku, jsem moc rád, že jsme o tom s vámi mohli mluvit. Je to velice zajímavé.