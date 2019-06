Znovu: Kolik bylo občanů na nedělní demonstraci na Letné?

25. 6. 2019 / František Řezáč

František Řezáč píše:Otevřete si aktuální stránku lidovky.cz. Je tam fotka z okraje shromáždění na západní straně, kudy jsem procházel. Tady je na jeden ar (100 metrů čtverečních, tedy čtverec o stranách 10x10 metrů) možná 20, 30 postav. U pódia to bylo, možná, sto padesát postav. teoreticky by se mělo vejít na jeden ar dvě stě lidí.To si můžete v praxi vyzkoušet. I když by to tedy bylo u pódia těch 200, tak průměrný počet lidí na ar byl tedy asi 120 lidí. Moje ohraničení na obrázku z mapy.cz je velké asi 7 hektarů, to jest 700 arů. 120 krát 700 je 84 tisíc. Připočtěme velkoryse ten zbytek pobíhajících kolem s dětmi a kočárky a dá to tedy těch asi sto tisíc. Aby to bylo oněch z pódia vyhlášených a médii papouškovaných čtvrt milionu (to zní hrdě!), tedy 250 000, muselo by být publikum nahuštěno na deseti hektarech po dvěstěpadesáti lidech na ar, dvacet pět tisíc na hektar. Tomu nevěří ani holubi na sparťanské tribuně...