Je přehánění počtu účastníků demonstrace na Letné rozumné? Nediskredituje to akci?

Koukněte se na ten obrázek, viz výše. Byl jsem tam a asi na takové ploše byli lidi. U pódia asi 2 na metr čtvereční, čím dále dozadu to řídlo, lidi seděli i leželi na trávě, děti, kočárky atd.



I kdyby to tedy byli dva na metr čtvereční, tak je to pořád tak sto padesát tisíc, ale spíš kolem sto tisíc.

Pokud organizátor z pódia, odkud je pohled zkreslený, vidí zaplněnou plochu, a to jen asi do půlky a vyhlásí čtvrt milionu, je to hloupost v každém případě.



Pokud to převezmete jako jiná média, tak se jděte vycpat.



Celé jsem to prošel podél i napříč.



Byl jsem tam asi od 16.10 do pěti. Začátek byl v 16.30 píše František Řezáč.



A k účastníkům, pokračuje:

Bohužel ti účastníci, s nimiž jsem mluvil a na demonstraci šel, názory jako Bohumil Kartous nemají. A bude to drtivá většina oněch asi sto tisíc, co tam byli. Chtějí odstoupení Babiše a menší část i Benešové a to by jim stačilo. V politických stranách a angažovat nebudou, nad tím ohrnují nosánky. Museli by se dohadovat a přesvědčovat ty "blbce", kteří mají jiný názor, než oni. To nemají zapotřebí - vždyť se, konec konců, nemají špatně. Makáči od pásů, chudí důchodci, co si nemůžou v zimě ani pořádně zatopit, lidé žijící od výplaty k výplatě? To oni nejsou, ani náhodou.