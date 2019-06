Do Evropy přijdou příští týden nebezpečně vysoké teploty, až 40 stupňů Celsia

21. 6. 2019





Známý norský meteorologický server Yr.no předpovídá pro příští týden pro Prahu na středu 26.6. 36 stupňů Celsia a na neděli 30.6. 38 stupňů Celsia (viz obrázek). Součinnost bouře, která se zasekla nad Atlantikem, a vysokého tlaku nad střední Evropou přitáhne z Afriky velmi horký vzduch. To povede k "potenciálně nebezpečné vlně veder na velké části západní a střední Evropy". Meteorologové v Německu uvádějí, že je větší než padesátiprocentní pravděpodobnost, že teploty dosáhnou 40 stupňů Celsia.Vzhledem k tomu, že teplota o moc nepoklesne ani v noci a rozpálené domy nezchladnou, bude obtížné spát a zvyšuje se riziko onemocnění způsobených horkem. Tím jsou především ohroženi starší lidé a děti. Ti by neměli během největšího vedra vycházet z domu.Dlouhodobé předpovědi počasí ukazují, že letní teploty v červenci a v srpnu budou vyšší, než je normál. Budou podobné jako v roce 2018, což byl jeden z rekordně nejteplejších roků zaznamenaných na evropském kontinentě.Vědci poukazují na to, že loňská vedra vedla k zvýšené úmrtnosti, k dramatickému poklesu výnosů plodin, k uzavření jaderných elektráren a k nekontrolovatelným požárům za polárním kruhem. Byla způsobena globálním oteplováním a extremní klimatická období budou v nadcházejících letech a desetiletích pravidelnými jevy.