Británie: Corbynova labouristická opozice je naprosto neschopná

21. 6. 2019



Národ sleduje podivnou skupinu mužů, dostatečně šílených na to, aby usilovali o převzetí moci v zemi, která je uprostřed neřešitelné krize, kterou oni sami vyvolali. Jak to konstatoval ve čtvrtek zoufalý a odcházející britský ministr financí, lžou všichni, jako když tiskne: žádná nová dohoda s Evropskou unií nebude, parlament jim zabrání vypadnout z EU bez dohody, a ani nebudou moci splnit své divoké přísliby, že zruší daně - a vědí to všechno moc dobře, píše Poly Toynbee.



Sledujeme zděšeni tuto strašlivou volbu a znovu zuříme, že nám bylo zabráněno zvolit si vlastního ministerského předsedu. O našem osudu rozhoduje chátra extremně pravicových revolucionářských členů Konzervativní strany, kteří chtějí zničit všechno ve snaze dosáhnout abstraktní ideologické fantasmagorie. 63 procent z nich by klidně kvůli brexitu nechalo odejít Skotsko, 59 procent Severní Irsko, ale co je nejvíce ohromující, téměř dvě třetiny členů nynější Konzervativní strany jsou kvůli brexitu ochotny přijmout, jestliže brexit "způsobí podstatné škody britské ekonomice".Nikdy dosud nebyla role labouristické opozice při kritice této šílené vlády tak lehká. Každý den přicházejí šokující zprávy. Ve středu informovala OECD, že britští učitelé mají nejtěžší pracovní úvazky na celém světě, mimo Japonsko. Šéf anglického státního zdravotnictví zjistil, že likvidace 10 procent nemocničních lůžek byla chybná (kdo by to býval řekl?) Počet bezdomovců spících na ulicích Londýna, dosáhl rekordního počtu. Resolution Foundation zjistila, že množství peněz, které mají k dispozci občané ve věku od 18 do 27 let, od roku 2001 pokleslo o 7 procent, zatímco u lidí starších 65 let stouplo za totéž období o 37 procent.Labouristická strana by měla mít ohromující úspěchy a být daleko vepředu v průzkumech veřejného mínění. Namísto toho pro ni v eurovolbách hlasovalo jen 14 procent britských občanů. Nerozhodnost ohledně brexitu byla pro Labouristickou stranu katastrofální. Z průzkumu organizace YouGov vyplývá, že labouristé přišli o padesát procent voličů, kteří pro ně hlasovali ve všeobecných volbách r. 2017. Třetina přešla ke stranám, které odmítají brexit, 11 procent ke stranám, které chtějí brexit. Částečně je to důsledkem demografie (mnozí starší voliči, kteří r. 2016 hlasovali pro brexit, už zemřeli, zatímto teenageři, kteří chtějí zůstat v EU, dosáhli hlasovacího práva), ale hlavně došlo k tomu, že původní voliči Labouristické strany ze severu Anglie změnili názor a už nejsou pro brexit.Času je málo. Do měsíce bude britským premiérem Johnson, a tou dobou musí být Labouristicklá strana mocnou, koherentní, jednoznačnou opozicí - anebo tu roli převezmou jiní. Chabá částečná podpora brexitu od vedení Labouristické strany každodenně poskytuje podporu nepřátelům všeho, co Labouristická strana zosobňuje. Každým dalším dnem, který míjí, bude Labouristické straně méně odpuštěno těmi, kteří už ji opustili a asi se už nikdy nevrátí.Podrobnosti v angličtině ZDE