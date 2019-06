Volby nového britského premiéra se proměnily v opravdovou frašku

20. 6. 2019 / Jan Čulík





Ve čtvrtek v 18.20 britského času byly v Dolní sněmovně oznámeny výsledky posledního hlasování konzervativních poslanců o kandidátech na budoucího šéfa britské Konzervativní strany - a bohužel také - britského premiéra - bez všeobecných voleb a bez rozhodování občanů a veřejnosti.



Do posledního kola hlasování postupuje klaun, lhář a podvodník Boris Johnson s rekordním počtem 160 poslaneckých hlasů! Johnson nemá žádné řešení jak realizovat brexit, kromě toho, že prý pojede do Bruselu a bude tam na evropské politiky křičet.

Komentátorka Poly Toynbee k tomu ve čtvrtek odpoledne napsala:





Současný britský ministr zahraničí a bývalý ministr zdravotnictví Jeremy Hunt získal 77 hlasů (ve čtvrtek dopoledne Hunta napadl v živém vysílání londýnské rozhlasové stanice LBC zuřivý lékař, který ho ujistil, že NIKDO, kdo pracuje pro britské zdravotnictví nebude NIKDY pro Hunta hlasovat, v důsledku toho, jak britské zdravotnictví jako premiér zničil), třetí kandidát, nynější ministr životního prostředí Michael Gove získal 75 hlasů, a tak z posledního kola vypadává.Nyní bude následovat kampaň obou zbývajících kandidátů a v druhé polovině července bude o tom, kdo se má stát šéfem Konzervativní strany a britským premiérem hlasovat 150 000 převážně důchodců - členů Konzervativní strany. Je to přibližně 0,8 procent britských voličů - země bude zuřivě a bezmocně přihlížet tomu, co se děje.Skutečnost, že britští poslanci eliminovali jediného relativně rozumného kandidáta Roryho Stewarta za to, že vznášel věcné otázky, ptal se, jak budou ostatní kandidáti řešit brexit, zatímco ostatní kandidáti lhali a blábolili, je alarmující.Před třemi lety, v roce 2016, po referendu o brexitu, se také o funkci šéfa premiéra ucházeli Johnson a Gove. Došlo mezi nimi k drsnému souboji, Gove - do té doby blízký přítel Johnsona - vrazil Johnsonovi na poslední chvíli dýku do zad. Očekávalo se, že se střetnou jako poslední dva kandidáti právě Johnson a Gove, protože Hunt je považován za neslaného nemastného přikyvovatele - původně hlasoval proti brexitu, nyní poslušně "prosazuje brexit", který ovšem realizovat nejde.Skutečnost, že mezi Govem a Huntem byl při posledním hlasování rozdíl jen dvou hlasů, je velmi podezřelá. V posledních dnech a hodinách se objevila obvinění, že Johnsonova kampaň zmanipulovala celou řadu konzervativních poslanců tak, aby hlasováním vyšachovali všechny soupeře pro Johnsona nebezpečné.Johnson a Gove byli šéfem kampaně za Brexit, která několikrát vážně porušila zákon ohledně financování této kampaně. Bylo na ně podáno trestní oznámení, policie je však nezačala vyšetřovat. Aktivisté v těchto dnech se obrátili na soud, aby v této věci proti policii podnikl příslušné kroky.Národ sleduje tuto podivnou skupinu mužů, dostatečně šílených na to, aby usilovali o funkci šéfa státu v neřešitelné krizi, kterou sami vytvořili. Jak to ve čtvrtek definoval zoufalý a odcházející britský minsitr financí, všichni lžou, jako když tiskne: Žádná nová dohoda s EU nebude, parlament jim zabrání v tom, aby Británie odešla z EU bez dohody, nebudou moci splnit své divoké přísliby, že zruší daně - moc dobře to všichni vědí.Tito lidé se ucházejí o přízeň Konzervativní strany, která se zbláznila: Jak vyplývá z průzkumu organizace YouGov, provedeného tento týden, 63 procent členů Konzervativní strany chce prosadit brexit, i kdyby se Skotsko osamostatnilo, 59 procent chce prosadit brexit, i kdyby se Severní Irsko nechalo začlenit do Irské republiky a - to je nejvíce ohromující - téměř dvě třetiny členů dnešní Konzervativní strany chtějí prosadit brexit, i kdyby to znamenalo vážné poškození britské ekonomiky.Podrobnosti v angličtině ZDE