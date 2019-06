"Politická potupa pro nás"

20. 6. 2019 / Lukáš Kraus

Tak to bylo chápáno po celou dobu jeho existence od 1650 až do 1918. Třicetiletá válka začala v Čechách ne náhodou, ale právě zde, jelikož byla tato náboženská svoboda napadena a majestát Rudolfa II. nerespektován. Nechť si odpoví každý sám za sebe, katolík, protestant či ateista, jestli je třeba budovat pomníky "rozkradení, deportacím, vyhnání a potlačování náboženských svobod", nebo tu 399 let starou ránu nebudeme jitřit.

Panna Marie či z mého pohledu matka Ježíše z Nazaretu, náboženského reformátora, který ukazoval cestu k Bohu, si opravdu nezaslouží být takto zneuctěna. Zejména ne při vědomí, že její syn nechtěl stavět pozlacené chrámy a sloupy z kamene, ale ve svém srdci. Papež František chce církev "špinavou" od prachu ulic, od poznání neutěšené sociální situace, nechce církev pozlacených rouch a nákladného života kléru. Často cituje evangelium a slova Ježíše. To je smíření.

Ne tak někteří ultrakonzervativci zejména ve východní Evropě, kteří mají naopak zálibu v návratu do minulosti až někam k poddanské robotě na církevním a oživují reminiscence feudalismu. Spor o veřejný prostor tak má v tomto případě především tuhle rovinu. Bohužel.