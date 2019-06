Ekologické znepokojení v ČR volby vyhrávat nebude

22. 6. 2019 / Roman Kanda

Zítra se má konat velká demonstrace na Letné. Nejsem nyní v Praze, a tak vyjadřuji celé akci svou podporu aspoň na dálku. Mám k tomu jen tři poznámky:



1) Zatímco intelektuální levice diskutuje o populismu a boji proti kapitálu, ulice českých měst zaplňuje lid. Levice na to neumí vůbec reagovat. Na plátku Švihlíkové a kol. (jmenuje se to Argument nebo tak nějak) jsem četl několik normalizačních bl ábolů – no jo, asi do ulic nevyšel ten „správný lid“. Na Alarmu zase straší tím, co/kdo údajně přijde po Babišovi. Tomu sice rozumím, ovšem na druhou stranu – kdo se bojí, nesmí do lesa. Někdy je třeba jednat TEĎ, a ne až potom.





2) Souhlasím s těmi, kteří pojali demonstraci proti Babišovi jako protest proti jeho ignorování ekologických problémů. V tom je však Babiš, i vinou svého mimořádně hloupého vyjádření, spíš snadným terčem než původcem zla. Na antiekologické politice se podílí a historicky podílela naprostá většina politických stran a bohužel ji legitimizovala a stále legitimizuje obrovská část české veřejnosti, bránící svůj sociální status. Ekologie zde zkrátka volby vyhrávat zatím nebude, protože lidé nemíní změnit svůj životní styl. Pojímají své kapitalistické výdobytky tak nějak „normalizačně“: ať se svět zblázní, jen když mám svou chatu, svoje auto, svůj obývák. Tohle demonstrace nezmění, je to běh na dlouhou trať.



3) Snad se to změní s nástupem nové generace a s větším podílem žen na veřejném rozhodování. Doufám tedy (myslím, že oprávněně), že na Letné nepřevládne nostalgie – stesk po období „před Babišem“. To, že se na vlně protibabišovských demonstrací svezou chlapíci z ODS nebo z TOP, je trapně očekávatelné. Přitom není to tak dávno, co se politici právě těchto stran pohrdavě vyjadřovali o jiných demonstracích (odborářských). Takže: nezapomínat a myslet na budoucnost!

