Trump: Zrušil jsem letecký úder proti Íránu, protože by zahynulo 150 lidí

21. 6. 2019





Donald Trump zrušil letecký úder proti Íránu deset minut před tím, než k němu mělo podle jeho rozkazu dojít, protože by nebylo přiměřené usmrtit 150 lidí odvetou za zničení jednoho bezpilotního letounu.



"Měli jsme odjištěno a nabito a byli jsme včera v noci připraveni zaútočit na tři různá místa, když jsem se zeptal, kolik lidí zemře," napsal Trump v pátek na Twitteru. "150 lidí, pane," odpověděl generál. 10 minut před úderem jsem ho zastavil. Není to přiměřené za sestřelení bezpilotního dronu. Nespěchám. Naše armáda je znovu rekonstruována, a je připravena bojovat, je daleko nejlepší na světě. Sankce působí a další jsme přidali včera večer. Írán NIKDY nemůže mít jaderné zbraně, ani pro USA, ani proti SVĚTU!"

Američtí činitelé očekávali údery proti několika radarovým a raketovým instalacím, avšak operace byla zrušena asi v 19.30 amerického výhodního času (asi v 0.30 hodin středoevropského času). Británie byla o zrušení útoku unformována až ve 4 hodiny ráno středoevropského času.V pátek informovala tisková kancelář Reuters, že Trump poslal do Teheránu přes Omán zprávu, že se bezprostředně blíží útok."Ve své zprávě Trump uvedl, že je proti válce proti Íránu a že chce s Teheránem o různých věcech jednat," sdělil nejmenovaný íránský činitel tiskové kanceláři Reuters. "Uvedl krátkou dobu, do kdy má Írán reagovat, avšak bezprostřední reakce Íránu byla, že o věci musí rozhodnout nejvyšší vůdce ajatolláh Ali Chameneí." Jiný íránský činitel konstatoval: "Dali jsme najevo, že vůdce je proti jakýmkoliv rozhovorům, ale že zpráva mu bude předána. Avšak sdělili jsme ománskému činiteli, že každý útok proti Íránu bude mít regionální a mezinárodní důsledky."Omán, Japonsko, Irák a do menší míry Švýcarsko působí jako prostředníci pro komunikaci mezi Trumpem a vedením íránského státu.Chameneí opakovaně zdůrazňuje, že nebude s USA jednat, dokud nebudou zrušeny hospodářské sankce. Dodává, že Trumpovi nedůvěřuje.Americké kontakty prostřednictvím Ománu naznačují, že Bílý dům zřejmě záměrně riskovat konflikt s Íránem ale útok na poslední chvíli zrušil, když Írán neucouvl.Američtí činitelé konstatují, že je o Trumpovi známo, že chce rozhovory, ale že je také jeho strategií vysílat rozporné signály, aby jeho nepřátelé nevěděli, co udělá jako další krok.Podrobnosti v angličtině ZDE