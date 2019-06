Pařížský aerosalón: Airbus získal četné objednávky, Boeing nic

19. 6. 2019

Airbus zahájil první den na 53. Mezinárodní pařížské letecké šou odhalením nového komerčního letounu a oznámením, že si zajistil objednávky na více jak stovku letounů. Jeho hlavní konkurent Boeing zůstal v zásadě s prázdnýma rukama, informuje Darryl Coote.

Na pařížském letišti Le Bourget v pondělí odhalil Airbus novou verzi letounu A321 s doletem prodlouženým o 15 %.

Nový A321XLR představuje přímou konkurenci letounu Boeing 737, jehož poslední generace, verze MAX 8 a MAX 9, byly uzemněny po dvou fatálních haváriích v Indonésii a Etiopii.

"A321XLR je dalším evolučním krokem od A321LR, který odpovídá na potřeby trhu ohledně ještě většího doletu a nákladu, což pro aerolinky vytváří ještě vyšší hodnotu," uvedla společnost v tiskové zprávě.

Letoun, který vstoupí do služby v roce 2023, bude na jednoho pasažéra spalovat o 30 % méně paliva, což provozovatelům umožní "otevřít nové celosvětové trasy, jako z Indie do Evropy nebo z Číny do Austrálie, stejně jako dále prodloužit přímé rodinné nonstop lety přes Atlantik, mezi kontinentální Evropou a Amerikami," uvedla zpráva.

Mezitím Boeing nezaznamenal žádné objednávky nových letadel, nicméně oznámil, že společnost GE Capital Aviation Services objednala 10 tankerů konvertovaných z letounů 737-800, s opcí na 15 dalších.

