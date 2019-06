Další šílená televizní debata "kandidátů" na britského premiéra

19. 6. 2019 / Jan Čulík

So you shysters thought it was easy did you? #BBCOurNextPM pic.twitter.com/P9KCviheCF

Can we make sure that #BBCOurNextPM is never shown to anyone overseas, ever. Can we lock the tapes away. Can we just keep it to ourselves. Embarrassing family secrets and all that.

#BBCOurNextPM - like being out on a date with five shit boring men trying to shag you. "I might get the bus home" you say. "I like buses" the 1st one says, and then they're all on it: "I travelled on buses when I was younger", "buses are my priority", "I speak bus","I am a bus!" — Jane (@Jane_934) June 18, 2019





"Pozor na tyto lidi, ty vtipálky, ty podvodníky a ty klauny. Budou se smát celou cestu a přitom nás dostanou do pekla."

'Beware those men, the jokers and the tricksters and the clowns. They will laugh us into Hell.' #YearsAndYearsBBC #ConservativeLeadershipRace #BBCOurNextPM — Big_Hilda (@bighilda2013) June 18, 2019

Rory Stewart by the end of the programme #BBCOurNextPM pic.twitter.com/xK79P5SnhU — Twinkle (@southcoastgal) June 18, 2019

Let's see if this lot make a better fist of it than the last lot of comedians #BBCOurNextPM pic.twitter.com/2VADRZYccZ — phil spencer (@philspit1) June 18, 2019

Rory Stewart is the whole country when Boris starts talking... 🤦🏼‍♂️#BBCOurNextPM pic.twitter.com/RckZipzouY — Andy Holbert-Rolls (@aholbert87) June 18, 2019

#BBCOurNextPM Emily Maitlis be trying to get Boris Johnson to answer her questions like: pic.twitter.com/Oiwa6zugeH — 🍸Martin 🏳️‍🌈 (@iMartinski) June 18, 2019

#BBCOurNextPM Erin from Glasgow "To be honest, none of you have impressed me" 👏👏👏 And so say all of us. pic.twitter.com/iySJtqccRh — Adrian Dumdum (@AdrianDurham_) June 18, 2019

Jeden čtenář deníku Guardian napsal pod další sžíravě ironický komentář Johna Crace:



Ten pořad byly neuvěřitelné, oslepujícím způsobem nudné sračky. Prosím, realizujme už teď jen korunovaci krále Borise Johnsona Prvního, ano?



Rozhodl jsem se, že už tyhle sračky dál sledovat nemůžu. Polovina těchhle lidí pořád blábolí jen nesmysly. Podobně jako pořád vidíme, jak Johnson a Gove chodí před kamerami běhat, ale nikdy u nich nevznikne tělo sportovce jako u pravidelných běžců, Johnson prostě selže. Problémem je, že to nemá napsáno ve hvězdách, ale bude to napsáno ve všech našich hvězdách v důsledku tvrdého brexitu.



Já si zase pustím televizi, až Johnson rozpustí parlament, což udělá, až Sturgeonová vyhlásí nezávislé Skotsko, až dojde k sjednocení Irska a až tvrdý brexit opravdu postihne ekonomiku. Je mi jasné, že Theresa Mayová byla první dějství, teď probíhá velmi krátké druhé dějství a už brzo začne třetí dějství. Pokud chcete vědět, zda je tahle hra tragédie, komedie, fraška nebo prosté drama, pak je odpovědí, že je to všechny tyto věci, protože se nemůže rozhodnout, co vlastně je. Bude to ale špatná historická hra, pokud po tvrdém brexitu a Johnsonově vládě zbude ještě nějaký inkoust či energie.



Jiný čtenář: Všichni zpívali Já, Já, Já. Ale nemyslím, že by Joan Armatrading byla s jejich podáním zrovna spokojena.