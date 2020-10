Oficiální lži o Trumpově zdravotním stavu?

3. 10. 2020

Dr Sean Conley tvrdil, že v době, kdy se jeho tým stará o Trumpa, Trump nebyl a není napojen na kyslík. Jenže nyní píše Associated Press, že Trump byl napojen na kyslík, když byl ještě v Bílém domě a předtím, než ho v pátek přijali do nemocnice.



AP source: President Trump was administered supplemental oxygen at the White House on Friday before going to hospital. https://t.co/EMpz1zdvrE — The Associated Press (@AP) October 3, 2020 Two people close to the White House said in separate interviews that the president had trouble breathing on Friday and that his oxygen level dropped, prompting his doctors to give him supplemental oxygen while at the White House. @maggieNYT — Peter Baker (@peterbakernyt) October 3, 2020

Aktualizace: Trump byl podle jeho lékařů diagnostikován jako nakažený koronavirem už ve středu, což nesouhlasí s tím, co bylo oficiálně zveřejněno. Znamenalo by to, že se Trump účastnil ve čtvrtek akce pro sbírání peněz pro jeho stranu při plném vědomí, že je nakažen koronavirem. Předtím byl Trump ve středu večer na akci v Minneapolis. Pulmonolog Sean N. Dooley uvedl, že Trumpa "velmi bedlivě monitorují pro možné komplikace covidu-19 nebo z terapií, které jsem mu předepsali." Trump je podle Dooleyho "mimořádně optimistický". Trumpův lékař dr. Sean Conley nechtěl hovořit o tom, kdy a jak byl Trump nakažen. Řekl, že Trump je "muž a má mírnou nadváhu", ale jinak prý nemá podstatnější rizikové faktory pro Covid-19. Jeho tep a tlak je v rámci normálu. Na otázku, proč byl Trump odvezen do nemocnice, když není vážně nemocen, Conley odpověděl, "protože je to prezident USA". Conley také tvrdil, že ani ve čtvrtek ani v pátek nebyl Trump napojen na kyslík. To je podivné, protože dříve nechtěl Conley odpovědět na otázku, zda byl kdy Trump připojen na kyslík. Conley uvedl, že Trump už 24 hodin "nemá horečku" a je "optimistický". Není napojen na kyslík a v sobotu kyslík nepotřeboval. Vyhýbal se opakovaně odpovědi na otázku, zda byl kdy Trump napojen na kyslík. Říkal jen, že není napojen nyní.







Donald Trump byl po třiadvacáté hodině středoevropského času převezen do vojenské nemocnice Waltera Reeda. Od rána měl horečku. "Kvůli opatrnosti bude pan prezident pracovat v několika příštích dnech v prezidentském úřadě v nemocnici Waltera Reeda," řekla jeho tisková mluvčí. Trump nepředá správu státu viceprezidentovi. Podrobnosti v angličtině

Donald Trump byl po třiadvacáté hodině středoevropského času převezen do vojenské nemocnice Waltera Reeda. Od rána měl horečku. "Kvůli opatrnosti bude pan prezident pracovat v několika příštích dnech v prezidentském úřadě v nemocnici Waltera Reeda," řekla jeho tisková mluvčí. Trump nepředá správu státu viceprezidentovi. Podrobnosti v angličtině ZDE





Aktualizace: Dr. Sean Conley, lékař v Bílém domě, konstatuje, že Trump je "unaven, ale v optimistické náladě". Trump má "menší horečku, ucpaný nos a kašel". Lékaři ho léčí experimentálním koktejlem protilátek od biotechnologické firmy Regeneron, zinkem, vitamínem D a melatoninem. Melanii "je dobře, jen má mírný kašel a bolest hlavy". - Nominovaná ultrakonzervativní soudkyně pro Nejvyšší soud Amy Coney Barnett údajně měla koronavirus v létě a uzdravila se. Republikáni v Senátu chtějí uspořádat její uvedení do úřadu od 12. října bez ohledu na to, že v Bílém domě je zdravotní krize. Trumpův twitterový účet se odmlčel.







- Twitter varuje, že suspenduje účty všech, kdo budou přát na Twitteru Trumpovi, aby na koronavirus zemřel. Mnoho lidí to píše a je to porušením předpisů Twitteru, podle nichž se v tweetech nesmí přát nikomu nic zlého. ZDE To ovšem spoustu lidí rozzuřilo, poukazují na dvojí metr. Příslušníci mnoha menšin jsou totiž na Twitteru systematicky terčem drsných výhrůžek smrtí, a to Twitteru nevadí:







- Ceremonie v Růžové zahradě Bílého domu, která se konala minulou sobotu a na níž Trump oznámil nominaci Amy Coney Barnettové pro Nejvyšší soud, se zřejmě stala "supernakažlivou" akcí: bylo tam nakaženo sedm lidí, včetně bývalé Trumpovuy poradkyně Kellyanne Conwayové, která prý mí "mírné" příznaky. Byli nakažení také dva republikánští senátoři a rektor Notre Dame University John Jenkins. Spekuluje se o tom, zda se Trump nakazil právě tady. Americký server Politico zveřejnil informaci o tom , že stále větší počet činitelů Trumpovy vlády je nakažen, protože prostě nedodržují sociální distancování a nenosí roušky ZDE













- "Myslím, že to jde dobře," napsal v noci Trump z nemocnice:



















- Experimentální lék proti koronaviru, koktejl protilátek, který podali Trumpovi před jeho odvezením do nemocnice, byl testován na stovkách britských pacientů, řekl v sobotu ráno v britském rozhlase profesor infekčních chorob z Oxfordské univerzity Peter Horby. Podle jeho slov je tento lék "velmi slibný" a "velmi mocný": "Tento druh léků, tyto umělé protilátky, už existují po určitou dobu a široce se jich používá pro zánětlivá onemocní a pro rakoviny, jsou velmi bezpečné a lékaři jim dobře rozumějí, takže tato technologie je něco, v co máme důvěru. Tento lék byl testován asi na pěti stech pacientech. V laboratoři v kulturách buněk má lék velmi silný efekt proti viru a jsou studie provedené na umělých zvířatech, kde také lék prokazuje pozitivní dopady." Lék prý poskytuje ochranu na dobu "měsíce až šesti týdnů" a "je docela atraktivní pro starší obyvatelstvo". Koktejl protilátek funguje tak, že váže na bílkovinu na povrchu viru a brání jeho vstupu do buněk a jeho rozmnožování. Přitom dovoluje imunitnímu systému, aby na virus útočil. Trumpovi byla tato látka podána spolu s antivirovým lékem remdesivir, který umožnil některým pacientům, aby se dříve uzdravili.







- Informace, že Donald a Melania Trupovi jsou nakaženi koronavirem, vyvolala "explozi nepodložených zpráv, dezinformací a konspiračních teorií," informuje tisková kancelář Associated Press. Mezi konspirační teorie patří, demokraté nějak úmyslně Trumpa nakazili, nebo že Trump svou nákazu jen předstírá. Facebook monitoruje dezinformace o Trumpově diagnóze a začal používat ověřování faktů, Twitter sleduje zvýšení automatických kampaní, kdy lži šířejí zautomatizované tweety.











V pátek ráno napsal Trump na Twitteru: "Dnes večer @FLOTUS [první dáma] a já jsme testovali pozitivně na COVID-19." Napsal, že okamžitě odcházejí do karantény.







V pátek odpoledne přišla informace, že Trump i Melania "mají mírné příznaky koronavirové infekece": Trump je v rizikové skupině, protože je mu 74 let a váží přes 110 kg. Má také mírné zvýšený krevní tlak. Pravděpodobnost úmrtí lidí v této věkové skupině je 3 procenta, pravděpodobnost vážného průběhu onemocnění je 10-15 procent.



Trumpův lékař dr. Sean Conley brzo ráno v pátek napsal v prohlášení: "Pan prezident a první dáma jsou v této chvíli zdravotně v pořádku a plánují zůstat během své rekonvalescence doma v Bílém domě. Zdravotní tým Bílého domu a já budeme udržovat bdělou pozornost a já oceňuji podporu nejvýznamnějších lékařských profesionálů a institucí."







Vládnou obavy, že Trump během úterní televizní debaty mohl nakazit i Joea Bidena. Sice od sebe stáli asi 3 metry, ale Trump po celých devadesát minut řval směrem k Bidenovi. Biden se v pátek dopoledne amerického času podrobil koronavirovému testu. V pátek v podvečer přišla informace, že test Joea Bidena byl negativní. Lákaři ale zdůrazňují, že Biden se testům na koronavirus bude muset podrobit opakovaně, protože v prvních etapách nákazy jsou testy negativní.









Donald Trump oznámil, že on i jeho manželka Melania Trumpová testovali pozitivně na koronavirus poté, byl virem nakažen jeho blízký poradce. Americké prezidentské volby se tak octly v chaosu.Potvrzení nákazy Donalda Trumpa a Melanie přišlo ve čtvrtek večer. Do prezidentských voleb zbývá něco přes měsíc a je to nejvážnější hrozba životu amerického prezidenta od doby, kdy byl v roce 1981 postřelen Ronald Reagan.Je nezvyklé, že by pacienti nakažení coviden-19 byli testováni pozitivně pouhý den po nákaze, a je možné, že Trump je nakažen už delší dobu. To by znamenalo, že ohrozil všechny osoby, s nimiž tento týden jednal.Pokud by Trump vážně onemocněl, mohl by dočasně podle 25. dodatku americké ústavy předat moc svému viceprezidentu. Pokud by byli ochromeni jak Trump, tak Mike Pence, další v řadě je předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi.Zpráva o tom, že je Hicksová nakažena, zintenzivnila kritiku toho, jak se Trumpova vláda staví vůči pandemii a toho, že Trump ignoruje doporučení zdravotníků.Trump i pracovníci Bílého domu se pravidelně podrobují testování na virus, stejně jako novináři účastnící se tiskových konferencí v Bílém domě.Trump skoro nikdy nenosí roušku a nedávno se účastnil velkých shromáždění s davy stoupenců bez roušek. I když mnoho těchto akcí bylo venku, kde se virus šíří méně, Trump se účastnil i hromadných akcí uvnitř, v Arizoně a v Nevadě. Zdravotnický činitel v Tulse spojil tamější Trumpovo shromáždění s nárůstem infekcí.Virus usmrtil více než 200 000 Američanů a nakazil jich více než 7 milionů. Jen několik hodin před zveřejněním informace, že je nakažen, Trump znovu, jak to činil často, tvrdil bez důkazů, že pandemie brzo skončí.Vzhledem k tomu, že k volbám zbývá 33 dnů, Trumpova nákaza znamená, že se nebude moci účastnit předvolebních akcí. Pokud vážně onemocní, bude muset vysvětlit, proč systematicky hrozbu koronaviru bagatelizoval a nutil komunity, aby znovuotevřely školy a podniky navzdory obavám epidemiologů.Podrobnosti v angličtině ZDE