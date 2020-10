Proč Turecko posílá do války v Ázerbájdžánu syrské žoldnéře

2. 10. 2020

Podezření, že Turecko vyslalo Syřany do bojů na Kavkaze, je znepokojivé, ale nikoliv neuvěřitelné, napsal Adam Lammon.

Zdá se, že konflikt Arménie a Ázerbájdžánu na jižním Kavkazu se opět internacionalizuje. Turecko a Rusko spěchají podpořit svou stranu konfliktu a Arménie obvinila turecké ozbrojené síly ze sestřelení jednoho z bitevních letounů a nasazení syrských žoldnéřů bojujících za Ázerbájdžán. To oba státy popřely.

Podezření, že Turecko vyslalo Syřany do bojů na Kavkaze, je znepokojivé, ale nikoliv neuvěřitelné. Turecko dlouho spoléhá na proxies ve věci stabilizace jižní hranice se Sýrií a odporu proti ofenzívám režimu Bašára Asada i aspiracím syrské kurdské YPG ohledně autonomie a nezávislosti. Navzdory tomu Ázerbájdžán odsoudil zprávy, že za něj bojují Syřané, a Ankara i Baku tvrdí, že ve skutečnosti to je Arménie, kdo přivedl "žoldnéře a teroristy" ze zahraničí. Nicméně média jsou plná důkazů o opaku.

Například Guardian odhalil, že řada syrských mužů byla najata v severozápadním městě Afrin "soukromou tureckou bezpečnostní společností", aby pracovali jako ázerbajdžánští pohraničníci. Někteří pozorovatelé to zpochybňují, protože Baku již má schopnou a dobře vyzbrojenou armádu. Reuters také hlásí, že hovořila se dvěma syrskými bojovníky, kteří byli vysláni do Ázerbájdžánu z Afrinu, poté co hovořili s představitelem Tureckem podporované Syrské národní armády. Muži, kteří tvrdí, že jim slíbili plat 1 500 dolarů měsíčně, si stěžovali, že se cítili nuceni odjet, protože život v Sýrii "je velmi tvrdý a ubohý". Tento proces rekrutace jednoznačně probíhá: Syrský novinář Husajn Akúš na Twitteru napsal, že jeden z mužů, který odcestoval bojovat do Ázerbájdžánu, již zemřel.

Turecko, které si udržuje etnickou a lingvistickou afinitu s "bratry" v Ázerbájdžánu, přislíbilo Baku po společném srpnovém cvičení nezlomnou podporu, včetně poskytování bezpilotních bojových prostředků, prodeje zbraní a technické expertízy. Rozhodnutí tureckého prezidenta Recepa Tajjipa Erdogana odsoudit arménskou "okupaci" Náhorního Karabachu jako "největší hrozbu míru v regionu" znamená, že příchod syrských žoldnéřů je možný. Ačkoliv si Turecko přeje, aby Ázerbájdžán v konfliktu zvítězil, Ankara zřejmě bude opatrná, protože nechce vyvolat eskalaci ze strany ruských ozbrojených sil. Podobně jako Rusko kdysi vyslalo "zelené mužíky" na východní Ukrajinu může i Turecko doufat, že vysláním Syřanů získá Ankara možnost uvěřitelného popření své účasti v konfliktu, zatímco přesto demonstruje podporu pro Baku.

Podrobnosti v angličtině: ZDE