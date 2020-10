COVID versus Babiš: K.O. ve druhém kole

2. 10. 2020 / Karel Dolejší

Premiér Babiš kritizuje čerstvě jmenovaného ministra zdravotnictví Prymulu za to, jak "komunikuje" nová restriktivní opatření v boji s pandemií. Prymula sice nejspíš nepatří k nejschopnějším komunikátorům, jenže problém spočívá v něčem jiném. Fakt, že díky Babišovu upřednostnění vlastních volebních šancí před veřejným zdravím Česká republika druhou vlnu zaspala a nyní je po Španělsku druhá nejhorší v Evropě, lze na pozadí nouzového stavu jen těžko komunikovat s nějakým "pozitivním spinem".

Vláda nezměrně chvástavého premiéra si při honbě bycha neví rady, premiér sám panikaří a šéf opoziční ODS Fiala hovoří o výměně Babiše do roka a do dne. Krajské a senátní volby stojí za dveřmi - a právě teď musí Prymula ohlašovat nejrůznější nepříjemné zákazy a příkazy. Ďas aby to spral!

Přestože vláda s historickým deficitem odůvodňovaným bojem proti pandemii dospěla k historickému zářijovému rozpočtovému schodku přes 250 miliard, zemi za vypůjčené peníze na druhou vlnu pandemie řádně nepřipravila a během září pětinásobně přibylo lidí ve vážném stavu či hospitalizovaných. Rádoby nadějná zpráva o nízkých počtech nakažených za středu se ukázala být kachnou.

A podle evolučního biologa Flegra může ČR v listopadu očekávat ještě třetí vlnu koronavirové pandemie.

Pozitivní spin pro takové zprávy věru není snadné vymyslet. Jistě by vyžadoval invenci nejméně na úrovni proslulého sloganu Šimka s Grossmannem, podle nějž růst cen chleba byl více než vyvážen poklesem cen lokomotiv.

Babišova hlavní potíž spočívá v tom, že jeho hlavním protivníkem je zanedbaný virus. A tomu je doopravdy jedno, jak šikovné píáristy premiér platí. Bez ohledu na politickou reklamu lidé uléhají s COVIDem a pomalu již plní nemocnice. Ať už Babiš, Prymula či kdokoliv žvaní, co chtějí.

Španělská vláda měla podle expertů celkem dobrou strategii uvolňování protipandemických opatření, ale špatně ji aplikovala. O české vládě nelze říci ani to. Převládl dojem premiéra, že virus "odešel" a dál není třeba nic zásadního podnikat. Když se ukázalo, že situace je dosti odlišná, Babiš je šokován, šokován. Ani v nejmenším podobný vývoj nečekal.

Premiér byl zkrátka COVIDem ve druhém kole knokautován. Teď v rohu ringu fňuká do ručníku a s monoklem na oku nadává Prymulovi, že za něj zápas nevyhrál.

Jakoby šlo od ministerstva zdravotnictví cokoliv podobného očekávat, když Babiš z důvodu naprosté neochoty nebýt každý den několik hodin v televizi po řadu měsíců osobně blokoval účinnou reakci na pandemii.