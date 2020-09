Evropská komise: K zajištění rozpočtu potřebujeme mechanismus právního státu

30. 9. 2020

Německé předsednictví EU předložilo nový návrh podmíněnosti unijního rozpočtu, včetně fondu oživení s objemem 750 milionů eur. Týká se možného pozastavení fondů EU v případech porušování právního státu.

"Naše prohlášení je velmi důležité. Potřebujeme významný mechanismus právního státu, protože je v našem společném zájmu mít dobré předpisy zajišťující rozpočet," prohlásila na tiskové konferenci mluvčí Evropské komise Dana Spinantová.

Návrh je založen na verzi z roku 2018 a bude základem jednání sedmadvaceti členských států.

Podle Polské tiskové agentury (PAP) dokument uvádí, že porušování právního státu může vyústit v pozastavení fondů.

Anonymní vládní zdroj sdělil PAP, že návrh není pro Varšavu uspokojivý. Evropská komise by měla vyhodnocovat případy narušování právního státu členskými zeměmi, zatímco rozhodnutí o možném pozastavení fondů by měla přijímat Rada EU a měly by o něm většinově hlasovat členské státy.

V předchozím návrhu byla obsažena konkrétní většina potřebná k zablokování platby, nikoliv potvrzení pozastavení fondů.

