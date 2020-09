Covid a vlna globálního hladu

1. 10. 2020 / Lukáš Kraus

Díky koroně jsem si znovu uvědomil obsah "sociáldemokratismu". To není nějaké vyprsknutí frází jako "už ne růst růstu", "zavřete školy" nebo "nezadlužujme se" a přitom si hlídat fakticky jen své individuální hledisko, hýčkat si svou ideologii a faktické řešení v aktuálním čase nenabídnout. Sociáldemokratismus je catch-all platforma, která na sebe bere zodpovědnost za fungování celé společnosti i s internacionálním přesahem pod levo-středovým úhlem, a to v "aktuálním čase", ne za deset let, ale nyní od nás lidé očekávají udržitelný model i v této pandemii. Udržitelný ze všech úhlů a pro všechny segmenty včetně dětí.

Populistům naopak nevadí dělat nahodilou, chaotickou politiku. Nasliní prst a nadbíhají choutkám a zálibám davu. Dělají tvrdé, situaci neúměrné silové lockdowny, pak to naopak otevřou komplet až do Španělska a znovu zpět k represím. Že u toho bude o 130 milionů více lidí téměř umírat hlady a na podvýživu, že protežováním jen několika hledisek zakládají na "ztracenou generaci" u dětí a mládeže, že destrukce sociálního smíru, která přijde s krizí, dopadne zejména na seniory, to je pramálo zajímalo. Tak velké rovnice populisté nepočítají. Pro ně je důležitý jen aktuální mandát a aktuální osobní prospěch.



Zarážející to je i u radikální levice, která vylezla na barikády vyzbrojena snůškou frází, ale že jim u toho diskriminují děti, že hlad se šíří a že nyní je třeba najít globální řešení, vrátit lidi do práce a nasytit bližní i ty vzdálenější, to nevidí.



U konzervativních a neoliberálních stran, tam nelze očekávat nic. Jsou vyčichlé a programově prázdné. Je osud širokých segmentů nikdy nezajímal. Jen osud a prospěch své třídy.

Argentina se po pěti měsících jedněch z nejtvrdších korona restrikcí na světě znovu otevřela a covid explodoval a jsou na pokraji katastrofy. Ekonomické škody jsou katastrofální, sociální absolutně tragické a jsou v bodě nula, kdy už nyní mají své lékařské kapacity přetížené na maximum. Argentina je příkladem, jak se to nikdy nemělo dělat. HDP Argentiny se propadl ve druhém kvartálu o 19 %, dramaticky se zvedla dětská chudoba a do deseti let bude v chudobě žít 58,6 % dětí. Lockdown oddálil úder o pár měsíců za cenu kompletní sociální destrukce, že zdravotnictví už nebude mít prostředky ani na banální operace.



V ČR nemáte žádnou nadměrnou úmrtnost a české zdravotnictví je výborné. Problém ale bude i tam s chronickou nezaměstnaností a globální degresí. Mávat pak chudým Indům nebo Argentincům ve slumech pod nosem nějakým mravním imperativem bude stále složitější. Diskuse o covidu nikdy nestála jako jednorozměrná otázka, nějaký lockdown nebo ne, ale má to široké spektrum konsekvencí a některé lidi zjevně nezajímá, co se bude dít dál. Švédská vakcína bude od ledna, tak doufejme, že se svět dehysterizuje. Klíčová fronta dneška je právě u toho, že musíme trvat na dostupnosti vakcíny i pro země třetího světa.