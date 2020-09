Sprostě nadávající papoušci separováni poté, co říkali návštěvníkům zoo, kam mají jít

30. 9. 2020



Pět sprostě nadávajících afrických šedivých papoušků, obyvatelů zoologické zahrady v anglickém Lincolnshiru, bylo od sebe odděleno poté, co se naučili sprostě nadávat.



Papoušci, jménem Billy, Elsie, Eric, Jade a Tyson, byli přijati do kolonie 200 šedých papoušků ve Wildlife Parku v Lincolnshiru letos v srpnu. Brzo po příchodu do této zoologické zahrady se papoušci začali navzájem povzbuzovat, aby sprostě nadávali.







"Viděli jsme to velmi rychle - my jsme docela zvyklí na to, že papoušci nadávají, ale nikdy jsme zatím nezažili pět nadávajících papoušků najednou," řekl ředitel zoologické Steve Nichols. "Většina papoušků je venku zticha, ale z nějakého důvodu těchto pět papoušků venku zuřivě nadává s nadšením."



Papoušci byli nyní rozmístěni do odlišných míst zoologické zahrady, aby se "navzájem nemohli povzbuzovat k nadávání."



Nikdo si na nadávky nestěžoval, řekl Nichols, papoušci však nyní byli separováni, aby jejich sprostota nedávala špatný příklad dětem a v naději, že se od jiných afrických papoušků snad naučí nějaké přirozené papouščí zvuky.



"Lidi nám o tom nadávání povídají, ale myslí si, že je to obrovská legrace, nikdo si nikdy nestěžoval," dodal Nichols. "Když vám papoušek řekne 'Jdi do prdele', lidi to strašně baví. Vyvolává to v letošním těžkém roce mnoho úsměvů."



V parku žije také papoušek Chico, který se dostal do médií letos v září poté, co se naučil zpívat celou řadu popsongů, včetně písně zpěvačky Beyoncé "If I were a Boy":





0