Kataklysmata v nejvyšší polské politice

Mezitím v Absurdistánu 144:

23. 9. 2020 / Tomasz Oryński

Celý minulý víkend byl nervózní. Novináři se předháněli v psaní článků o tom, jak je situace ve vládní koalici kritická a jak za jen malý okamžik uvidíme něco opravdu historického. V pondělí to média v Polsku pumpovala ještě intenzivněji, šířila dohady, že "rozhodnutí bude oznámeno těsně poté, až jednání v Kaczyńského rezidenci skončí". A co nám sdělil mluvčí strany Právo a spravedlnost? Bylo učiněno rozhodnutí ohledně rozhodných akcí. O podrobnostech vás budeme informovat, až bude čas. Jinými slovy: nic nového. Tak o co vlastně jde?