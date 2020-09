Katastrofa pro lidská práva. Řecko systematicky brání vstupu žadatelům o azyl

27. 9. 2020





Toto video může některé čtenáře zděsit, varuje deník Guardian. Zaznamenává, jak řecké pobřežní stráže nechaly člun s uprchlíky, s vážně nemocnou ženou a malými dětmi, uprostřed moře bez motoru a bez pomoci.







Asi v 1 hodinu ráno 24. srpna nastoupil Ahmed (není to jeho skutečné jméno) do gumového člunu s 29 dalšími a vypluli z provincie Çanakkale v severozápadním Turecku. Asi za půl hodiny vstoupili do řeckých vod nedaleko ostrova Lesbos a přiblížila se k nim řecká pobřežní hlídka.



Osm ozbrojených policistů, někteří v maskách, donutilo skupinu - většinou ženy a několik dětí - svými zbraněmi, aby nastoupili na jejich lod. Propíchali gumový člun noži a člun zmizel pod hladinou. Řečtí policisté zkonfiskovali uprchlíkům veškerý majetek. Odepřeli jim přístup na záchod a k pitné vodě. Ráno byla skupina odvezena na záchranném voru do tureckých vod. Byl příliš malý a Ahmed, který si schoval svůj mobil, natočil, že někteří lidé museli plavat.Ahmed, sedmnáctiletý mladík z Eritreje, který otamtud uprchl poté, co mu zemřel otec, byl deportován řeckými pobřežními strážemi při pokusech dostat se do Řecka sedmkrát. Odborníci poukazují na to, že je to otevřená praxe pravicové řecké vlády Nová demokracie, která je u moci od loňska. Tato vláda organizovaně a systematicky odpírá uprchlíkům přístup do země.Příští týden zveřejní koalice humanitárních organizací otevřený dopis, odsuzující tuto praxi a žádající řeckou vládu a Evropskou komisi, aby potrestala pachatele těchto kriminálních činů. Dopis požaduje "disciplinární a kriminální tresty pro ty osoby, které provádějí tyto protizákonné činy."Experti na mezinárodní právo poukazují na to, že tyto akce řecké vlády porušují mezinárodní právo, včetně konvence o statusu uprchlíků a Evropskou konvenci o lidských právech. "Je to kolektivní deportace uprchlíků z řeckého území," konsattuje Stavider Juss, profesor lidských práv a mezinárodního práva o uprchlících na King's College v Londýně. "Je to katastrofa pro lidská práva."Podrobnosti v angličtině ZDE