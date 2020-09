Česko si zničilo úřad Veřejného ochránce práv

28. 9. 2020 / Jan Čulík

V České republice už se lidských práv nedovoláte. Stanislav Křeček, nedávno jmenovaný do funkce Veřejného ochránce práv, zjevně proto, aby tuto funkci zničil, publikuje na své facebookové stránce rasistické bláboly a odkazuje na fašistický server Nová republika.





To poslední, co by měl dělat Ochránce práv, je rasisticky šířit kolektivní vinu. Židé nejsou podřadní jako celek; navzdory nápisům ve vídeňských supermarketech ("Češi, nekraďte!") všichni Češi nekradou; Romové nejsou asociální jako celek a muslimové nejsou teroristé.







Kdykoliv někdo spáchá trestný čin, má za to individuální odpovědnost a za ten trestný čin opravdu nenesou odpovědnost ostatní příslušníci jeho etnické či náboženské komunity.







Lidé, kteří žijí ve společnosti s muslimy, vědí, že jsou to nesmírně slušní a přátelští lidé. V Británii i v USA patří muslimové k nejúspěšnějším občanům ve společnosti - imigranti se totiž vždycky snaží daleko více než místní lidi a prospívají tak společnosti i ekonomice. V Británii je ve vládě řada muslimských ministrů, nikdo se nad tím nepozastavuje a nikdo to neřeší. Na univerzitě mám řadu muslimských kolegů, v supermarketech sedí u pokladen muslimky, řidiči autobusů jsou muslimové. Mám je podle pana Křečka zavraždit?









Jedním z nejslušnějších a nejschopnějších ministrů ve skotské vládě je muslim Humza Yousaf. (Chodil do školy s mou dcerou, hrůza, že?)