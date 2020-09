Koronavirus: Celebrity budou Čechů smrt

26. 9. 2020 / Jan Čulík

Řeknu to brutálně: Příroda možná má zvláštní mechanismus, jímž ze světa eliminuje idioty. Je mi takových lidí ale líto. Vnímám případy, kdy penzistka ve vlaku demonstrativně odmítá nosit roušku. Ta paní bohužel vůbec netuší, co ji může čekat. A jak na to neustále poukazují britští vědci, nebudete-li dodržovat odstupy, nebudete-li nosit roušku, a budete-li tvrdit, že na takové chování máte právo jako svobodný občan, ohrozíte tím životy jiných lidí, kteří tento výběr nemají. Ve všech zemích světa se nyní ukazuje, že od léta se nákaza nejprve rozšířila mezi mladými lidmi, od těch se šíří mezi lidi středního věku a pak mezi starší lidi, kteří pak umírají. Britští vědci varují, že není v lidských silách izolovat ohrožené občany od společnosti.





Jedinou záchranou je:





- Dodržovat důsledně dvoumetrový odstup.

- V uzavřených místnostech a ve veřejné dopravě nosit roušky. Trvat na tom, aby ve vozidlech veřejné dopravy byla otevřená okna.

- Neúčastnit se hromadných akcí.

- Nezpívat ve společnosti a neúčastnit se akcí, kde se zpívá. Šíří to koronavirus.

- Pořád si mýt ruce a nesahat si na obličej.



Zavádějící tvrzení českých celebrit záslužně uvádí na pravou míruna nějž je placený přístup. Potíž je, stejně jako mezinárodně, že jde o to, čemu se anglicky říká "preaching to the converted", jde o přesvědčování už přesvědčených a k širší veřejnosti se tato záslužná analýza publikovaná v zablokovaném periodiku s pouhými několika tisíci či desetitisíci čtenářů nedostane.Stejné je to mezinárodně - kdosi někdo poznamenal, že v USA jsou spolehlivé informace publikovány za paywallem, v denících s placeným přístupema N(i když je nutno férově podotknout, že Washington Post informace o koronavirové epidemii záslužně publikuje mimo placený přístup - neměl by totéž udělat i?) - zatímco lži na Facebooku jsou přístupné stamilionům lidí zadarmo. Totéž v ČR.Hlavními nesmysly je toto:- Koronavirus je "chřipečka" a pro většinu lidí vůbec vážný není. Není to tak úplně pravda. Je fakt, že podobně jako Petr Čtvrtníček, vážným průběhem koronaviru jsou postihováni až lidé nad 50 let, avšak na koronavirus zemřelo nebo mělo velmi vážný průběh onemocnění i někoĺik dětí a teenagerů, a někteří z nich neměli komorbidity. Tyto případy nejsou příliš časté, ale je to loterie. Nikdy nevíte, jestli vás to nepostihne. V poslední době vědci upozorňují, že vaši odolnost vůči koronaviru ovlivňuje váš genetický profil. Možná máte genetické vady imunitního systému, o nichž vůbec nevíte.- Pštrosí strkání hlavy do písku. České celebrity tvrdí, že covid-19 není problém, protože na ně nezemřel v Česku "skoro nikdo". V ČR existuje zvláštní pocit výlučnosti - "to, co se děje jinde, se nás netýká". Že celosvětově na covid-19 zemřelo už skoro milion lidí, Čechy nevzrušuje, protože "my jsme něco extra". Problémem je, že letos na jaře, v březnu, české úřady první fázi koronavirové epidemie brilantně zvládly, tak v české společnosti vzniklo přesvědčení, že "o nic nejde". Země jako Británie naopak mají děsivou zkušenost z jara, kdy v zemi zemřelo až 70 000 lidí. Více než 80 000 rodin truchlí po předčasně zemřelém rodinném příslušníku. V Británii tedy vědí, že covid-19 je vážná a vražedná nemoc. Potíž je, že české ohlížení se zpět na úspěch letos na jaře je irelevantní. Problémem je dnešek, kdy ČR svým astronomickým nárůstem počtu epidemií kopíruje trajektorii nejpostiženějších evropských zemí - a rostou už počty hospitalizovaných pacientů i počty úmrtí. S takovýmto nárůstem epidemií je Česká republika na trajektorii k exponenciálnímu nárůstu infekcí i úmrtí.- "Švédsko žádnou karanténu nezavedlo a je úspěšné." Obojí je lež. Ve Švédsku zemřelo na koronavirus 6000 lidí, desetkrát i více než v jiných skandinávských zemích. Přitom i Švédsko dodržuje karanténní opatření, ovšem na základě doporučování občanům, nikoliv zákazy. Švédská společnost je ovšem občansky nesmírně uvědomělá a lidé odpovědně zákazy dodržují.- "Covid-19 je jen chřipečka, buď nebudete mít žádné příznaky, nebo jen mírné. Za pár dní to přejde." Není to pravda. Lékaři nyní zkoumají průběh tzv. "dlouhého covidu", kdy se lidé neuzdravili ani po šesti měsících. Takových případů je v Británii 60 000. Rozhlas BBC bude příští týden vysílat mimořádnou reportáž jednoho svého čelného reportéra, který právě takovýto "dlouhý covid" zažívá. Covid způsobuje u mnohých trvalé poškození srdce, dýchavičnost, poškození plic, ledvin a jater. Poškození mozku vedou k tzv. "mozkové mlze", kdy se pacient nedokáže soustředit na nic.- Stádní imunita je nesmysl. Bylo by zapotřebí, aby mělo imunitu až 95 procent občanů, to by znamenalo obrovské množství úmrtí. Kromě toho není jasné, jak dlouho imunita trvá, vědci varují, že možná jen dva měsíce. Akademicky zkoumány byly dva případy nákazy napodruhé.