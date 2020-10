USA: Biden jezdí vlakem za dělnickými voliči

2. 10. 2020

Joe Biden se ve středu vydal na cestu vlakem po Ohiu a Pennsylvánii, aby předal své ekonomické sdělení dělnickým voličům, které před čtyřmi lety snadno získal jeho oponent Donald Trump, upozorňuje Richard Hall.

"Každý jen usiluje o šanci - ne záruku - jen o rovnou příležitost dostat se dál," prohlásil Biden v Johnstownu v západní Pennsylvánii, na poslední zastávce své cesty.

"Tento sen se stále víc a víc vzdaluje. To je to, co jsem dnes viděl na každé zastávce vlaku."

Bývalý viceprezident, kdysi kvůli zálibě ve vlacích známý pod přezdívkou "Amtrak Joe", připomněl 30 let dojíždění vlakem z domovského státu Delaware do Washingtonu DC. (Svou roli při vzniku Bidenovy obliby vlaků patrně sehrál i fakt, že žena Neilia a dcera Naomi v roce 1972 zahynuly při autonehodě, zatímco synové Beau a Hunter skončili ve vážném stavu v nemocnici - pozn. KD.)

"Dvě hodiny každým směrem, takřka 250 mil každým směrem, abych mohl být na snídani s kluky," prohlásil, zatímco po kolejích za ním projížděl nákladní vlak.

"Ten vlak mě každou noc vezl zpátky na mou základnu. Držel mě zakotveného, udržoval mě ve spojení," řekl Biden na sociálně distancovaném shromáždění účastníků ve vozidlech.

