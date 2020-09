Bohumil Kartous ke krajským rozdílům ve vzdělávání

25. 9. 2020

Na CNN Prima NEWS hovořil Bohumil Kartous ke krajským (regionálním) rozdílům ve vzdělávání a k rozevírajícím se nůžkám mezi centrem a periferiemi. K tomu reaguje Vítězslav Kokoř . Dokazuje, že českým politikům je periferie ukradená:





“Dobrý den, jsem velmi rád za vaše včerejší vystoupení v pořadu K věci. Jsem z Aše a problémy, které popisujete, přesně odrážejí zdejší realitu. Jste asi první, který veřejně řekl, že není v zájmu obcí a měst, aby obyvatelé pracovali v Německu. Typickým příkladem je Aš, ze které odjíždějí lidé za prací do Německa ve velkém počtu. Pak se všichni diví, že z města mizí služby, restaurace, řemeslníci, atd. Bohužel představitelé města to podporují. Jejich vize je postavit byty, aby lidé mohli pracovat v Německu. Neuvědomují si, že rozvoj města je závislý na sociálním kapitálu. Dnes už skoro nemá vést ani zájmové kroužky, protože se lidé z Německa vracejí pozdě. Pohraničí si s konkurencí trojnásobných měst v Německu samo neporadí. Musí pomoct stát. S přáteli zakládáme Hnutí pro rozvoj pohraničí, které by mělo apelovat na vládu k řešení místních problémů.”