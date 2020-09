Způsobí Trump rozpad Spojených států?

26. 9. 2020

Trump bude tvrdit, že se v listopadových prezidentských volbách mají počítat jen volební lístky voliči osobně vhozené do volebních uren - které zkreslí výsledek voleb ve prospěch Republikánů. Budou se snažit zabránit sčítání hlasů, buď soudně nebo fyzickým narušení sčítání.Jeden trik, který mají republikáni v rukávu, je tak šokující, že vychází najevo až teď.Jde o toto: Amerického prezidenta volí tzv. volební kolej, která se skládá z volitelů z 50 států. Po dobu více než jednoho století byli tito volitelé jmenováni tak, aby to odráželo výsledky voleb v daném státě. Jenže republikáni nyní objevili, že v americké ústavě není nikde napsáno, že tomu tak musí být. Miniparlamenty v každém americkém státě mají bez ohledu na výsledky prezidentských voleb právo jmenovat volitele samy, podle svého gusta. A překvapení: právě republikáni ovládají miniparlamenty v šesti nejnerozhodnějších amerických státech. Pokud miniparlamenty rozhodnou, že oficiální sčítání hlasů, které ukazuje, že vyhrál Biden, je nespolehlivé, nic jim nezabrání v tom, aby jmenovali bez ohledu na výsledky voleb protrumpovské volitele.Vypadá to jako lukašenkovský manévr, puč proti demokracii - a taky by to jím bylo. Trump nyní plánuje rychle nahradit soudkyni Nejvyššího soudu, zemřelou Ruth Bader Ginsburgovou svou ultrapravicovou kandidátkou Amy Coney Barrett, aby ho v jakémkoli sporu ohledně výsledků voleb Nejvyšší soud podpořil. Opět je to lukašenkovská metoda.Z toho vzniká vážná otázka: Co udělá stále větší americká levicová většina, když republikáni znovu instalují Trumpa do Bílého domu? Co bude dělat, jestliže nově zcela ultrapravicový Nejvyšší soud zakáže po celých Spojených státech potraty?Uvažme, jak tato situace vznikla: Je to proto, že soudce Nejvyššího soudu jmenuje Senát, a ten potvrzuje vládu menšiny. Každý americký stát má totiž dva senátory, takže miniaturní Wyoming (600 000 obyvatel) má stejné zastoupení v Senátu jako obrovská Kalifornie (40 milionů). V důsledku současného vývoje je 70 procent Američanů zastupováno jen 30 senátory, kdežto 30 procentní menšina Američanů je zastupována 70 senátory. Ať jde o právo mít přístup ke zdravotnictví, právo zbavit ulice svých měst útočných armádních zbraní, městská, multikulturní většina je podrobována vetu venkovské, bělošské, konzervativní menšiny.Jak dlouho je to udržitelné? Jak dlouho budou ženy, řekněme v Kalifornii, tolerovat přítomnost zbraní na ulicích a absenci práva na potrat protože to je to, co chtějí voliči v malých venkovských státech, které mají neférově mnoho senátorů? Tyto otázky se v USA začínají brát vážně.Gary Gerstle, profesor americké historie na Cambridge University, poukazuje na to, že pokrokové státy, v nichž převažuje vliv Demokratické strany, se možná rozhodnou rozejít se s federální vládou, vzhledem k tomu, že se její odvětví stále více vymykají demokratické kontrole. Už teď oznámil guvernér státu New York Andrew Cuomo, že nepřijme žádnou federálně schválenou vakcínu proti covidu, pokud ji nejprve neotestují experti v jeho státě New York. To je začátek disentu jednotlivých států, kdy prostě demokratické, pokrokové americké státy, přestanou respektovat rozhodování Washingtonu.Není vyloučeno, že by Kalifornie stála v čele odchodu liberálních států na západě USA poté, co by pravicový Nejvyšší soud zrušil zákon Kalifornie zakazující vlastnictví zbraní. Po smrti Ginsburgové to není vyloučeno.Takové řeči se mohou zdát fantasmagorické a podobně lidé reagovali na esej Andreje Amalrika z roku 1970, nazvanou "Přežije Sovětský svaz do roku 1984?" V roce 1970 si všichni mysleli, že se Amalrik zbláznil, Sovětský svaz tu přece bude "na věčné časy". Ale Amalrik se se svou předpovědí o pádu Sovětského svazu o moc let nespletl. Hladina oceánů stoupá, impéria se rozkládají - a vůči tomu není imunní ani Amerika.Kompletní článek v angličtině ZDE