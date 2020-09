Jak to vypadá s uprchlíky ve vyhořelém táboře Moria na ostrově Lesbos

25. 9. 2020





















"Jmenuju se Hamid - říká čtrnáctiletý chlapec, který prováděl filmařku pro televizi Channel 4 News - slavnou, mezinárodně oceněnou syrskou dokumentaristku Waad al Kateab vypáleným uprchlickým táborem Moria. Chlapec uprchl před třemi lety s rodiči z Afghánistánu. Jeho matka, učitelka, říká, že rodina byla v ohrožení života. Do tábora Moria přišla rodina před rokem. Řecké úřady je nepustily dál. Před vypálením tábora bydlel Hamid v táboře Moria se svými rodiči v provizorním stanu. Bylo tam dalších přibližně 13 000 lidí. Dlouhá léta upozorňovaly lidskoprávní organizace, že je to nejhorší uprchlický tábor na světě. 9. září tábor vyhořel. Nyní Řekové chtějí uprchlíky nastěhovat do nového provizorního tábora. V jednom stanu tam má bydlet až pět rodin.

"Chci se stát stavebním inženýrem," říká čtrnáctiletý Hamid. "Chci do Německa." "Nikdy se nevzdávat!"Jen pár kroků dál jsou shořelé trosky Hamidovy školy. "Ano, tady byla třída kreslení," říká Hamid nad rozbitými pastelkami na zemi. "Tamhle, kousek, jsem se učil německuy."A kus dál si dva malí kluci hrají na stavbu nového domu. "Co děláte?" "Stavíme stan," odpovídají. "Ten nový tábor je špatný, nepřivážejí jídlo a nejsou tam žádné obchody. Dali tři rodiny do jediného stanu. Nebo čtyři nebo pět rodin do jediného stanu."Hamzova rodina je ze Sýrie. Snaží se připojit ke svým příbuzným v Irsku."Co jste zažili nejhoršího?" - "Byli jsme v Sýrii. Letělo letadlo a útočilo na naši čtvrť. Viděli jsme, jak nám nad hlavami létají střely."Nikdo tady není, všichni jsme roztříštění po světě, říká Hamzova matka. Mamince udělali rentgen, má nádor na játrech. "Doufáme, že to není rakovina," řekl jí lékaři. "Chci přežít, setkat se se svou rodinou..." Potřebuje jít k lékaři specialistovi, ta možnost neexistuje."Je mi hrozně smutno, protože tady byl náš stan," říká Hamid.