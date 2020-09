Vytvořte bezpečné, legální cesty pro příchod uprchlíků, požadují britské celebrity

28. 9. 2020



Nejvýznamnější britské celebrity jako Olivia Colman, Michaela Coel a Stephen Fry požadují od britské vlády, aby vytvořila bezpečné a legální cesty, jak by se uprchlíci mohli dostat do Británie a požádat tam o azyl.



Víe než 70 známých britských herců, hudebníků, komiku, umělců a sportovců poslalo dopis Borisu Johnsonovi, jimž požadují změny v restriktivních britských zákonech o sjednocování rodin.



Podle současných předpisů smějí dospělí uprchlíci zažádat jen o povolení pro příchod jejich manželského partnera či dětí mladších 18 let do Británie. Děti uznávané v Británii jako uprchlíci nemají možnost zažádat o příchod svých rodičů či sourozenců. Koalice britských celebrit k tomu otevřela novou petici. Bývalý fotbalista a nynější televizní sportovní komentátor Gary Lineker uvedl: "V Británii jsou nyní děti, které uprchly před válkou a pronásledováním a nemají naději, že by se kdy mohly znovu sejít se svými rodiči a sourozenci. Měli bychom jim nabízet podporu a slitování. Prostá změna předpisů by měla naprosto zásadní dopad."Dopis podepsaly celebrity jako Helen Mirren, Joanna Lumley, Adrian Lester, Kate Moss, Riz Ahmed a Nish Kumar.Humanitární organizace už dlouho požadují, aby britská vláda otevřela bezpečnou a legální cestu pro uprchlíky, kteří chtějí v Británii požádat o azyl.Podrobnosti v angličtině ZDE