ALEA IACTA EST (kostky jsou vrženy)!

17. 12. 2020 / Beno Trávníček

Třetinu století se zabývám přesvědčováním lidí, aby dobře třídili smetí, respektive se snažili omezit produkci jakýchkoli zbytečných odpadů. To vše se smutným zjištěním, že určitá část veřejnosti je k takové výchově zcela inertní. Těžko soudit, zda to v celém Česku bude 1/4 lidí nebo 1/3, ale někde tam se tenhle podíl pohybovat bude. Nejde samozřejmě o to, co o sobě lidé říkají třeba při různých průzkumech, ale o jejich konkrétní skutky.

Že je určitá část dospělé populace v podstatě nevychovávatelná se aktuálně a akutně objevuje i s problematikou COVID. Většina přistupuje k problému s vážnou úvahou a respektem, druhá strana "kverulantů" je ale právě těmi těžko vychovávatelnými jedinci (kde jsou všechny teorie public relations...).



Co s tím?

Šipka vede nepochybně do základních škol - zejména na jejich první stupeň - k tématu jak správně vychovávat děti k jejich dobrému posuzování hierarchie důležitosti jednotlivých problémů. Současná covidová i environmentální situace je k tomu (vlastně bohužel) skvělým zázemím i kulisou. S podporou existence těchto gigantických globálních průšvihů, vyvolaných povětšině hloupou činností člověka, mohou kantoři, pokud sami budou chtít, o to přesvědčivěji převádět děti na správnější cestu.

Na tu, která nepreferuje absolutní velitelskou úlohu kapitálu ani nějaké politické síly, ale říká, že je třeba vždy nastavovat environmentálně-sociálně-ekonomickou rovnováhu. Klidnou, poutavou, sdílnou formou neustále vysvětlovat dětem ve věku "ohýbaj ma mamko..." základní principy této rovnováhy je dnes podle mého soudu jedním ze základních úkolů učitelů ZŠ.

Protože: Co dalšího má bez nastolení takové rovnováhy smysl?



0